Οι υποψηφιότητες των Όσκαρ 2017

Οι υποψηφιότητες για την 89η απονομή Όσκαρ που θα γίνει στις 26 Φεβρουαρίου είναι οι εξής:

Καλύτερη Ταινία

Arrival

Fences

Αντιρρησίας Συνείδησης

Πάση Θυσία

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester By The Sea

Moonlight

Σκηνοθεσία

Ντενί Βιλνέβ («Arrival» )

Μελ Γκίμπσον («Αντιρρησίας Συνείδησης» )

Ντάμιεν Σαζέλ (« La La Land» )

Κένεθ Λόνεργκαν («Manchester By The Sea» )

Μπάρι Τζένκινς («Moonlight» )

Α΄ Αντρικός Ρόλος

Κέισι Άφλεκ («Manchester By The Sea» )

Άντριου Γκάρφιλντ («Αντιρρησίας Συνείδησης» )

Ράιαν Γκόσλινγκ («La La Land» )

Βίγκο Μόρτενσεν («Captain Fantastic» )

Ντένζελ Ουάσινγκτον («Fences» )

Α” Γυναικείος Ρόλος

Ιζαμπέλ Ιπέρ («Εκείνη» )

Ρουθ Νέγκα («Loving» )

Έμα Στόουν («La La Land» )

Νάταλι Πόρτμαν («Jackie» )

Μέριλ Στριπ («Florence: Φάλτσο Σοπράνο» )

Β’ Αντρικός Ρόλος

Μαχέρσαλα Αλί («Moonlight» )

Τζεφ Μπρίτζες («Πάση Θυσία» )

Λούκας Χέτζις («Manchester by the Sea» )

Ντεβ Πατέλ («Lion» )

Μάικλ Σάνον («Νυκτόβια Πλάσματα» )

Β” Γυναικείος Ρόλος

Βαϊόλα Ντέιβις («Fences» )

Ναόμι Χάρις («Moonlight» )

Νικόλ Κίντμαν («Lion» )

Οκτάβια Σπένσερ («Hidden Figures» )

Μισέλ Γουίλιαμς («Manchester By The Sea» )

Πρωτότυπο Σενάριο

Τέιλορ Σέρινταν («Πάση Θυσία» )

Ντάμιεν Σαζέλ («La La Land» )

Γιώργος Λάνθιμος & Ευθύμης Φιλίππου («Αστακός» )

Κένεθ Λόνεργκαν («Manchester By The Sea» )

Μάικ Μιλς («20th Century Women» )

Διασκευασμένο Σενάριο

Έρικ Χέισερερ («Arrival» )

Όγκαστ Γουίλσον («Fences» )

Άλισον Σρέντερ & Θίοντορ Μέλφι («Hidden Figures» )

Λιουκ Ντέιβις («Lion» )

Μπάρι Τζένκινς & Ταρέλ Άλβιν ΜακΡάνεϊ («Moonlight» )

Animation

Ο Κούμπο και οι Δυο Χορδές

Βαϊάνα

My Life As A Zucchini

Η Κόκκινη Χελώνα

Ζωούπολη

Ξενόγλωσση Ταινία

Land of Mine (Δανία )

Ο Κύριος Όβε (Σουηδία )

Ο Εμποράκος (Ιράν )

Tanna (Αυστραλία )

Toni Erdmann (Γερμανία )

Ντοκιμαντέρ

Φωτιά στη Θάλασσα

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

The 13th

Μουσική

«Jackie», Μίκατσου

«La La Land», Τζάστιν Χέργουιτζ

«Lion», Ντάστιν Ο’Χάλοραν & Χόσκα

«Moonlight», Νίκολας Μπριτέλ

«Passengers», Τόμας Νιούμαν

Τραγούδι

Audition («La La Land» )

Can’t Stop The Feeling («Οι Ευχούληδες» )

City Of Stars («La La Land» )

The Empty Chair («Jim: The James Foley Story» )

How Far I’ll Go («Βαϊάνα» )

Φωτογραφία

«Arrival», Μπράντφορντ Γιανγκ

«La La Land», Λάινους Σάντγκρεν

«Lion», Γκριγκ Φρέιζερ

«Moonlight», Τζέιμς Λάξτον

«Σιωπή», Ροντρίγκο Πριέτο

Μοντάζ

«Arrival», Τζο Γουόκερ

«Αντιρρησίας Συνείδησης», Τζον Γκίλμπερτ

«Πάση Θυσία», Τζέικ Ρόμπερτς

«La La Land», Τομ Κρος

«Moonlight», Τζόι ΜακΜίλον & Νατ Σάντερς

Σκηνικά

«Arrival», Πατρίς Βερμέτ

«Φανταστικά Ζώα και που Βρίσκονται», Στιούαρτ Κρεγκ

«Χαίρε Καίσαρ!», Τζες Γκόνχορ

«La La Land», Σάντι Ρέινολντς-Γουάσκο & Ντέιβιντ Γουάσκο

«Passengers», Γκάι Χέντριξ Ντάιας

Κοστούμια

«Σύμμαχοι», Τζοάνα Τζόνστον

«Φανταστικά Ζώα και που Βρίσκονται», Κόλιν Άτγουντ

«Florence: Φάλτσο Σοπράνο», Κονσολάτα Μπόιλ

«Jackie», Μαντελάιν Φοντέν

«La La Land», Μέρι Ζόφρις

Μέικ-Απ

Ο Κύριος Όβε

Star Trek Beyond

Ομάδα Αυτοκτονίας

Οπτικά Εφέ

Deepwater Horizon

Doctor Strange

Το Βιβλίο της Ζούγκλας

Ο Κούμπο και οι Δυο Χορδές

Rogue One: A Star Wars Story

Ηχητικό Μιξάζ

Arrival

Αντιρρησίας Συνείδησης

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours

Ηχητικό Μοντάζ

Arrival

Deepwater Horizon

Αντιρρησίας Συνείδησης

La La Land

Sully

Ταινία Μικρού Μήκους

«Ennemis Intérieurs» (Σελίμ Αζαζί )

«La Femme et le TGV » (Τίμο φον Γκούντεν & Γκιανγκούν Κάντουφ )

«Silent Nights» (Άσκε Μπανγκ & Κιμ Μάγκνουσον )

«Sing» (Κριστόφ Ντικ & Άννα Ουντβάρντι )

«Timecode » (Χουάνχο Χιμένες )

Animation Μικρού Μήκους

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

4.1 Miles

Extremis

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

