«Η καρδερίνα» (The Goldfinch)

19 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφουςΗ κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Ντόνα Ταρτ, που κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ και διαβάστηκε από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, είναι σίγουρα μία από τις πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Η οσκαρικών προθέσεων και προδιαγραφών παραγωγή διαθέτει το απαραίτητο οπλοστάσιο μπροστά και πίσω από τις κάμερες για να αποδώσει ιδανικά τη μαγική ατμόσφαιρα μιας συγκινητικής, σύγχρονης οδύσσειας ενοχών και εξιλέωσης.

Ο βραβευμένος με BAFTA, Τζον Κρόουλι (Brooklyn) σκηνοθετεί σε σενάριο του υποψήφιου για Όσκαρ Πίτερ Στρον (Tinker Tailor Soldier Spy), ενώ τους κεντρικούς χαρακτήρες αυτή της συναρπαστικής ιστορίας ενηλικίωσης ενσαρκώνουν οι Άνσελ Έλγκορτ (Baby Driver), Νικόλ Κίντμαν (The Hours), Φιν Γούλφχαρντ (Stranger Things), Σάρα Πόλσον (American Crime Story), Λουκ Γουίλσον (The Royal Tenenbaums) και Τζέφρι Ράιτ (The Hunger Games).

Η τελευταία φορά που ο 13χρονος Θίο Ντέκερ είδε τη μητέρα του, εκείνη γλιστρούσε μακριά του σε μία από τις αίθουσες του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης. Δευτερόλεπτα μετά, μία βόμβα τρομοκρατικής επίθεσης εκρήγνυται, καταστρέφοντας ανεκτίμητα έργα τέχνης και την ίδια τη ζωή του Θίο. Τα επόμενα τρικυμιώδη χρόνια, ενώ ο Θίο ενηλικιώνεται, παραμένει αγκιστρωμένος σε ένα πολύτιμο αντικείμενο -τη μόνη απτή σύνδεση με τη μητέρα που έχασε εκείνη τη φριχτή μέρα- έναν πίνακα ανεκτίμητης αξίας, την Καρδερίνα.

Σκηνοθεσία: Τζον Κρόουλι

Σενάριο: Πίτερ Στρον (βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ντόνα Ταρτ)

Πρωταγωνιστούν: Άνσελ Έλγκορτ, Νικόλ Κίντμαν, Σάρα Πόλσον, Τζέφρι Ράιτ, Φιν Γούλφχαρντ, Όουκς Φέγκλεϊ, Λουκ Γουίλσον, Ανερίν Μπάρναρντ

Μουσική: Τρέβορ Γκουρέκις

Διάρκεια: 2 ώρες και 29 λεπτά

