Η Κατερίνα Βρανά επιστρέφει ξανά με το About Sex!

Το πιο αστείο κορίτσι του πλανήτη, η Κατερίνα Βρανά, επανέρχεται δριμύτερη να μας μιλήσει για όλα τα θέματα που αφορούν το sex!

Μετά την πολύ μεγάλη διάκριση της Κατερίνας, η οποία πρόσφατα κέρδισε την τρίτη θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό κωμωδίας που διοργάνωσε το Laugh Factory, αλλά και τις sold out παραστάσεις του “About Sex” στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ζάγκρεμπ, το Βελιγράδι, κ.α., η παράσταση “About Sex” συνεχίζει δυναμικά!

Από τις 16 Φεβρουαρίου μέχρι 9 Απριλίου, κάθε Πέμπτη και Κυριακή, το αθηναϊκό κοινό θα μπορεί να απολαύσει την ξεκαρδιστική stand up παράσταση “About Sex”στη σκηνή του θεάτρου 104

Το “About Sex” είναι και πάλι εδώ. Και ασχολείται με το σεξ. Γιατί φαίνεται πως όλοι ασχολούνται με το σεξ. Όχι με το σεξ όπως το ξέραμε τόσα χρόνια τώρα αλλά με έναν νέο, διαφορετικό τρόπο.Τρανταχτά παραδείγματα: οι διαφημίσεις, τα περιοδικά, το Tinder, τα «βρώμικα» sms, οι τσόντες, οι σχέσεις μας και η ενόργανη γυμναστική.

Η παράσταση είναι σέξι, εκπαιδευτική -ασχολείται ακόμη και με τις πάπιες – και πάρα πολύ αστεία. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να ασχοληθείς με το σεξ παρά μέσω της κωμωδίας; Και μάλιστα όταν κωμικός είναι μια γυναίκα;

Η Κατερίνα Βρανά είναι γέννημα-θρέμμα Ελληνίδα που από το 2000 ζει στο εξωτερικό. Η βάση της είναι το Λονδίνο, έχει ζήσει στην Ινδία και έχει κάνει παραστάσεις σε Αγγλία, Ελλάδα, Αμερική και Αυστραλία.

Έκανε σπουδές υποκριτικής αλλά την κέρδισε ο κωμικός αυτοσχεδιασμός. Το πρώτο της σόλο σόου “Feta with the Queen” απέσπασε πολύ καλές κριτικές και το CNN την κατέταξε στην λίστα «Γυναίκες Κωμικοί Που Πρέπει Να Δείτε». Η παράσταση ήταν sold out σε 3 χώρες ενώ παιζόταν σε δύο γλώσσες.

Έχει παρουσία σε θεατρικές παραγωγές στο Λονδίνο, στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου & σε ταινίες μικρού μήκους σε Ελλάδα και Αγγλία ενώ ταυτόχρονα έχει συνεργαστεί με τους Αγγλικούς τηλεοπτικούς σταθμούς BBC και Channel 4.

Από 16 Φεβρουαρίου και κάθε Πέμπτη και Κυριακή έως τις 9 Απριλίου

Ώρα έναρξης: 21.15

Διάρκεια: 90’ χωρίς διάλειμμα

Αυστηρά πάνω από 18 – Το “About Sex” δεν είναι χυδαίο. Είναι, απλά, πολύ επεξηγηματικό.

Εισιτήρια: 10 €

Θέατρο 104, Ευμολπιδών 41, Γκάζι, τηλ.: 210 3455020

