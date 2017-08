«Η κοιλιά του αρχιτέκτονα»

Την ταινία του Πίτερ Γκριναγουέι «Η κοιλιά του αρχιτέκτονα» (The Belly of an Architect, Αγγλία, Ιταλία 1987, διάρκεια: 1 και 59΄) προβάλλει το Σχολείο του Σινεμά την Κυριακή 6 Αυγούστου 2017 στις 18.30 , Τσαμαδού 26-28, Εξάρχεια με ελεύθερη είσοδο και συζήτηση-Σεμινάριο Σκηνοθεσίας: Από την Θεωρία στην Πράξη στις 16.00

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Μπράιαν Ντένεχι, Χλόη Γουέμπ και Λαμπέρ Γουίλσον. Η υπόθεση αφορά τον Κράκλαϊτ, ένα διάσημο αρχιτέκτονα από το Σικάγο και η νεαρή σύζυγός του, Λουίζα, οι οποίοι φτάνουν στη Ρώμη για να διοργανώσουν μία έκθεσης αφιερωμένη στο έργο του Γάλλου αρχιτέκτονα Étienne-Louis Boullée (1728-1799). Η διάρκειας εννέα μηνών παραμονή τους στην Αιώνια Πόλη, θα είναι καθοριστική για την πορεία της ασταθούς σχέσης του ζευγαριού. H ταινία αφηγείται την πορεία μιας εγκυμοσύνης: από τη σύλληψη μέχρι τη γέννηση. Αυτή η εγκυμοσύνη είναι κυριολεκτική -αφού αφορά την Λουίζα- αλλά και μεταφορική: ο Κράκλαϊτ βασανίζεται, σ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην Ρώμη, από ανεξήγητους πόνους στο στομάχι. Ταυτιζόμενος με τον αυτοκράτορα Αύγουστο, ο οποίος δηλητηριάστηκε από την γυναίκα του Λίβια και «αλληλογραφώντας» με τον Étienne-Louis Boullée , ο ήρωας θα οικοδομήσει σιγά-σιγά το δικό του παραισθητικό κόσμο. H ταινία ήταν υποψήφια για Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών (1987), ενώ η Washington Post την χαρακτήρισε μια θαυμάσια ελεγεία για την πνευματική και σωματική παρακμή. Σκηνοθεσία-Σενάριο: Peter Greenaway Παίζουν: Brian Dennehy, Chloe Webb, Lambert Wilson, Stefania Casini, VanniCorbellini, Alfredo Varelli, FrancescoCarnelutti Σεμινάριο Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου: Από τη Θεωρία στην Πράξη Την Κυριακή 6 Αυγούστου 2017 στις 16.00 στο Σχολείο του Σινεμά (Τσαμαδού 26-28, Εξάρχεια) θα πραγματοποιηθεί Σεμινάριο Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου: Από τη Θεωρία στην Πράξη στο Πλαίσιο των Αυτοτελών Ολοκληρωμένων Μαθημάτων για το Σινεμά με πολύ χαμηλό κόστος που αποτελούν ταυτόχρονα εισαγωγικά μαθήματα για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν στην νέα εκπαιδευτική χρονιά τους αντίστοιχους κύκλους μαθημάτων. [Κόστος 20 ευρώ. έκπτωση για ανέργους, φοιτητές, Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), παλιότερους μαθητές ζευγάρια ή συγγενείς, γκρουπ, μέλη πολιτιστικών ομάδων]. Άξονες του Σεμιναρίου είναι: Τί είναι Κινηματογραφική Σκηνοθεσία; Ο Ρόλος του Σκηνοθέτη στα στάδια παραγωγής μιας ταινίας. Ποιοι αποτελούν την σκηνοθετική ομάδα και ποιοι οι βασικοί συνεργάτες του σκηνοθέτη εκτός του σκηνοθετικού team- ποια η σχέση του σκηνοθέτη με αυτούς. Σκηνοθετικό Ύφος σημαντικών δημιουργών και κατανόηση της κινηματογραφικής γλώσσας μέσα από την προβολή, ανάλυση και σχολιασμό επιλεγμένων αποσπασμάτων αντιπροσωπευτικών ταινιών. Θα πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση σκηνοθεσίας και το γύρισμα μιας σύντομης σε διάρκεια σκηνής. Θα δοθούν ηλεκτρονικές σημειώσεις για αυτό οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν ένα φλασάκι μαζί τους Για πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής-εγγραφές στα τηλ. 2130 159 816, 6944143564 ή στο e-mail schoolofcinemagr@gmail.com.

