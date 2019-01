Οι Oceans ate Alaska στο ΑΝ Club!

Οι Oceans ate Alaska (UK), εμφανίζονται για πρώτη φορά την Ελλάδα το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου, στην σκηνή του ΑΝ club.

Οι Oceans Ate Alaska ιδρύθηκαν το 2010 από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ James Harrison, James ‘Jibs’ Kennedy, Josh Salthhouse, Alex Hurdley και Chris Turner.

Η μπάντα έκανε το ντεμπούτο της το 2011 με το μουσικό βίντεο «Clocks» που ηχογραφήθηκε απο την Great Escape Records και στη συνέχεια, το 2012, υπέγραψαν στην Density Records, με την οποία κυκλοφόρησαν το Ep “Into the deep” .

Το 2014, η μπάντα υπέγραψε στην Fearless Records οπου παρουσιάστηκε στην συλλογή της δισκογραφικής εταιρείας με τίτλο «Punk Goes Pop 6”, να κάνουν διασκευή το «Drunk in Love» της Μπιγιονσέ!

Το «Blood Brothers», κυκλοφόρησε στις 7 Οκτωβρίου 2014 και στην συνέχεια, στις 6 Ιανουαρίου του 2015, κυκλοφόρησε το δεύτερο single «Floorboard».

Παράλληλα ανακοίνωναν την κυκλοφορία του πρώτου full-lenght άλμπουμ “Lost Isles” (24 /2/2015).

Ακολούθησε το video για το τρίτο single, με τίτλο «Voltures and Sharks».

Πριν βρεθούνε με το τρέχον line up, το συγκρότημα πέρασε από διάφορες αλλαγές μελών.

Στην κυκλοφορία του video ‘Clocks ‘ τα μελη ήταν οι James Harrison φωνητικά, Jibs κιθάρα, Josh Salthouse κιθάρα, Alex Hudrey μπάσο, και Chris Turner στα τύμπανα.

Το 2012, ο αρχικός μπασίστας Alex Hurdley έφυγε από το συγκρότημα και αντικαταστάθηκε από τον Γιώργο Αρβανίτη για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Μετά την κυκλοφορία του video «To Catch a Flame» (2012) ο Josh Salthouse και ο Γιώργος Αρβανίτης αποχώρησαν από το συγκρότημα και σύντομα αντικαταστάθηκαν από τον Adam Zytkiewicz και ο Mike Stanton, αντίστοιχα.

Στα τέλη του 2016, ο frontman James Harrison αποχώρησε απο το συγκρότημα λόγω προσωπικών διαφορών.

Την 1η Φεβρουαρίου του 2017, μέσω της επίσημης σελίδας τους στο facebook , η μπάντα ανακοίνωσε ότι έχουν βρει ένα νέο τραγουδιστή, τον Jake Noakes.

Στις 25 Μαΐου 2017 ηρθε η σειρά του «Covert», που ήταν το πρώτο single με τον Noakes να εκτελεί φωνητικά.

Ακολουθησε ένα νέο single με τίτλο «Escapist» (8/6/2017).

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το άλμπουμ τους με τίτλο “Hikari” (28/7/2017) καθώς και ένα μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Hansha».

Στα τέλη του 2017 το συγκρότημα συμμετείχε στο tour των Wage War’s «Deadweight Tour».

Στις αρχές του 2018, η μπάντα αποκάλυψε ότι θα συμμετάσχουν στο tour των We Came As Romans «Cold Like War Tour» με τους Plot in You,Currents, και Tempting Fate.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.00 .

Εισιτηρια: 17e (προπωληση), 20e (ταμειο)

*** Τα εισιτηρια προπωλησης θα ειναι διαθεσιμα,στα παρακατω σημεια:

– RHYTHM RECORDS, Εμ. Μπενακη 74, Εξαρχεια

– FULL MOON, Θεμιστοκλεους 42, Εξαρχεια

– FULL MOON, Νορμανου 7, Μοναστηρακι

Αν Club, Σολωμού 17, Εξάρχεια

Σχόλια