«Η όγδοη μέρα»

των Nicci French από τις εκδόσεις Διόπτρα

Σε μια λεωφόρο του Βόρειου Λονδίνου, ένα αυτοκίνητο καταλήγει στη βιτρίνα ενός καταστήματος. Ο οδηγός φαίνεται να έχει χάσει τον έλεγχο. Μόνο που ο άντρας στη θέση του οδηγού έχει δολοφονηθεί πριν από μία εβδομάδα…

Στο πάρκο του Χάμστεντ Χιθ, μια φωτιά σιγοκαίει. Μέσα στις φλόγες της κείτεται το επόμενο θύμα. Καθώς τα φθινοπωρινά φύλλα έχουν αρχίσει να πέφτουν, ένας κατά συρροήν δολοφόνος σπέρνει τον πανικό στην πόλη, παίζοντας παιχνίδια με την αστυνομία. H λίστα θανάτου μεγαλώνει γρήγορα, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Ένα είναι σίγουρο: δεν πρόκειται για έναν συνηθισμένο δολοφόνο. Κάθε νέο θύμα αποτελεί κι ένα μήνυμα προς μία και μόνο γυναίκα. Η Φρίντα Κλάιν κρύβεται. Αλλά κάποιος έχει αποφασίσει να τη βρει…

Μεταφραστής Ουρανία Τουτουντζή

Επιμελητής Ανθή Ροδοπούλου

ISBN 978-960-605-550-8

Barcode 9789606055508

Σελίδες 488

Το όνοµα Nicci French είναι ψευδώνυµο για το συγγραφικό ζεύγος των δηµοσιογράφων Nicci Gerrard και Sean French. Δεν είναι ζευγάρι µόνο στη συγγραφή, αλλά και στη ζωή. Είναι παντρεµένοι και κατοικούν στο Σάφολκ. Υπάρχουν πολλά µυθιστορήµατα που έγιναν επιτυχίες µε την υπογραφή Nicci French: The Memory Game, The Safe House, Killing Μe Softly, Beneath the Skin, Secret Smile, Catch Me When I Fall, Losing You, Until It’s Over, What To Do When Someone Dies, Complicit κ.ά. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορούν η σειρά µυθιστορηµάτων αγωνίας Blue Monday, Tuesday’s Gone, Σκοτεινή Τετάρτη, Σηµαδεµένη Πέµπτη, Οργισµένη Παρασκευή, Το Ρέκβιεμ του Σαββάτου, Ματωμένη Κυριακή και Η 8η Μέρα µε ηρωίδα τη Φρίντα Κλάιν, καθώς και τα ψυχολογικά θρίλερ Επιστροφή από το Σκοτάδι και Το Κόκκινο Δωμάτιο.

Σχόλια