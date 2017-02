«Η πιο ευτυχισμένη μέρα στη ζωή του Όλλι Μάκι» (The happiest day in the life of Olli Maki)

του Γιούχο Κουοσμάνεν από 2 Μαρτίου στους κινηματογράφους

Ο Όλλι είναι ερωτευμένος με την Ράγια!

Το καλοκαίρι του 1962, ο Όλλι Μάκι αγωνίζεται για τον τίτλο του Πρωταθλητή Κόσμου στην κατηγορία φτερού. Ο δρόμος για την επιτυχία, από την επαρχία της Φινλανδίας μέχρι την καρδιά του Ελσίνκι, μοιάζει να είναι βέβαιος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να χάσει βάρος και να συγκεντρωθεί στην προπόνηση. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα… Ο Όλλι έχει ερωτευτεί τη Ράιγια!

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κουοσμάνεν, που του χάρισε δικαίως το μεγάλο βραβείο στο τμήμα «Ένα κάποιο Βλέμμα» στο Φεστιβάλ Καννών, είναι μία χιουμοριστική ιστορία αγάπης αλλά και μια γλυκόπικρη ωδή στη χαμένη αθωότητα.

Σκηνοθεσία: Γιούχο Κουοσμάνεν

Σενάριο: Μικο Μιλιλαχτι, Γιούχ Κουοσμάνεν

Παίζουν: Γιάρκο Λάχτι, Όνα Αϊρόλα, Έρο Μίλονοφ

Διάρκεια: 92’

