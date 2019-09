Οι post punk ήρωες Gang Of Four στο Gagarin!

Αν έχετε κάποια στιγμή στη ζωή σας αναρωτηθεί τι θα ήταν τα 90s χωρίς τους Gang of Four, πού θα ήταν ο Flea, ο Michael Stipe ή ο Kurt Cobain ή ακόμα και πώς θα ακουγόταν η “Ταξιδιάρα Ψυχή” γνωρίζετε ήδη το μέγεθος του συγκροτήματος, ακριβώς όπως και η παγκόσμια κριτική.

Με έναν δίσκο ορόσημο για το post punk (το Entertainment! βρίσκεται πάντα στις πρώτες θέσεις κάθε λίστας για τα καλύτερα άλμπουμ του πανκ από καταβολής του) και στίχους που αντανακλούν τις σκέψεις τους πάνω στην πολιτική και την κοινωνία, το συγκρότημα από το Leeds αποτελεί σίγουρα ένα από τα πιο συνεπή συγκροτήματα του ροκ ως προς τις απόψεις και την τοποθέτηση και πραγματικούς εκπροσώπους της βρετανικής εργατικής τάξης.

Με κεντρική μορφή τον εμβληματικό κιθαρίστα Andy Gill, το χαρακτηριστικό “κοφτό” παίξιμο και την πολυθρύλητη σκηνική του παρουσία, στιβαρή και αποστασιοπoιημένη, δυναμική και απροσπέλαστη ταυτόχρονα, οι Gang Of Four συνεχίζουν από τα 70s ως σήμερα να τιμούν τη βαριά κληρονομιά τους και να αποτελούν έμπνευση για ακόμα περισσότερη δημιουργία στην πανκ σκηνή. Ο Gill έχει υπάρξει ο παραγωγός για το περισσότερο υλικό τους, αλλά έχει επίσης ασχοληθεί και με την παραγωγή σε δίσκους των Red Hot Chili Peppers, Stranglers, Killing Joke, Therapy? και αποτελεί σήμερα τον πυλώνα των Gang Of Four, τη σύνδεση με τον μύθο του παρελθόντος και τη συνέχιση στο παρόν – μέρος του οποίου και το άλμπουμ Happy Now που κυκλοφόρησε τον φετινό Μάρτιο και έγινε δεκτό με ενθουσιασμό: το μίνιμαλ και πολιτικό punk/funk/dub τους, με τις ρυθμικές ενέσεις σχεδόν disco ρυθμών είναι σταθερά επίκαιρο και ξεσηκωτικό.

Μαζί με το Happy Now παιγμένο live, στην Αθήνα θα ακούσουμε επίσης παλιότερους ύμνους όπως τα Damaged Goods, To Hell With Poverty και Love Like Anthrax σε μια εκρηκτική Παρασκευή του Σεπτεμβρίου.

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου

Τιμή εισιτηρίου: προπώληση 18 ευρώ, ταμείο 20 ευρώ

Gagarin 205, Λιοσίων 205, Αθήνα, τηλ.: 211 4112500

Σχόλια