«Η πρώτη παγωνιά»

της Sarah Addison Allen από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

Μια ιστορία για τη δύναμη της αγάπης και τη μαγεία των μικρών πραγμάτων

Είναι Οκτώβριος στη Βόρεια Καρολίνα. Καθώς τα φύλλα παίρνουν τα φθινοπωρινά τους χρώματα, μια… ιδιόρρυθμη μηλιά ετοιμάζεται όπως πάντα ν’ ανθίσει με την πρώτη παγωνιά. Όμως φέτος οι αδερφές Γουέιβερλι έχουν μεγαλύτερες έγνοιες από την τρελή μηλιά του κήπου τους…

Η Κλερ έχει δοθεί ολόψυχα στην επιχείρησή της, τις Καραμέλες Γουέιβερλι, και, παρότι τα πηγαίνει μια χαρά, ανησυχεί. Νιώθει πως από τα γλυκά της λείπει αυτό ακριβώς που υπόσχεται στους πελάτες της: η αληθινή μαγεία.

Η Σίντνεϊ λαχταρά ένα ακόμη παιδί, αλλά, όσο το προσπαθεί, τόσο η επιθυμία της γίνεται άπιαστο όνειρο με αποτέλεσμα να μη χαίρεται τη ζωή της.

Στο μεταξύ, η κόρη της η Μπέι, που ζει για πρώτη φορά την αγωνία του έρωτα, ίσως να έχει πραγματικά ανάγκη τη βοήθειά της.

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, όταν ένας μυστηριώδης ξένος εμφανίζεται στο κατώφλι τους γνωρίζοντας ένα μυστικό που μπορεί να αμφισβητήσει τα ίδια τα θεμέλια της οικογένειάς τους. Και οι δυο αδερφές πρέπει να επιστρατεύσουν όλες τις δυνάμεις τους για να τον αντιμετωπίσουν και να παραμείνουν ενωμένες καθώς πλησιάζει η πρώτη παγωνιά…!

Μετάφραση: Χριστίνα Σωτηροπούλου

ISBN: 978-960-461-802-6

Σελίδες: 304

Η Σάρα Άντισον Άλεν γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας. Πολλά βιβλία της έχουν μπει στη λίστα των best seller των New York Times, όπως Ο μαγικός κήπος, Η βασίλισσα των ζαχαρωτών, The Girl Who Chased the Moon, Το μυστικό της ροδακινιάς και The Lost Lake. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα γι’ αυτή στη διεύθυνση www.sarahaddisonallen.com.

