Η Ροκ Σκηνή των 90s Live!

Το Κύτταρο, έχει την τιμή και την χαρά να φιλοξενήσει τρεις από τους θεμελιωτές της θρυλικής και τόσο επιδραστικής ροκ σκηνής των 90s!!!

Η αναπάντεχη και τόσο πολλά υποσχόμενη σύμπραξη του Δημήτρη Μητσοτάκη και του Παναγιώτη Κατσιμάνη του συνθετικού διδύμου των αξέχαστων ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ, οι «αιώνιοι έφηβοι» Magic De Spell η μακροβιότερη ενεργή ροκ μπάντα που εν έτη 2018 κατά πολλούς διανύει την καλύτερη φάση της (!!!), το άλυτο μυστήριο που ακούει στο όνομα ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ, η μπάντα που παρά την μεγάλη επιτυχία της δε σταματά ποτέ να προκαλεί τον εαυτό της και να κερδίζει πάντα το στοίχημα με το κοινό της…

Τρεις ασταμάτητες δημιουργικές πηγές, που κατάφεραν και ξεπέρασαν τον ίδιο τους τον μύθο και εν έτη 2018 αποτελούν σημείο αναφοράς και επιρροής, ενώνουν τα στοιχεία τους και μας προσφέρουν ένα εκρηκτικό ζωντανό κοκτέιλ…

Οι Magic de Spell, είναι ίσως η μακροβιότερη rock μπάντα στην Ελλάδα !!

Δημιουργήθηκαν το 1980, και στην πρώτη (αγγλόφωνη) δεκαετία, εμφανίστηκαν σε φεστιβάλ, δίπλα σε θρυλικά ελληνικά και ξένα ονόματα του είδους.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και μετά καθιερώθηκαν ως γνήσιοι εκφραστές του ελληνόφωνου rock και του κιθαριστικού ήχου.

Τα τραγούδια τους «Εμένα οι φίλοι μου» και «Sarajevo» αντιπροσωπεύουν εμφατικά δυο γενιές μέχρι σήμερα.

Στο ενεργητικό τους τέσσερις αγγλόφωνοι και οκτώ ελληνόφωνοι δίσκοι, η συνεργασία με τον JJ Burnel των Stranglers, «πειραγμένες» διασκευές, μελοποιήσεις ποιητών, αλλά και μεγάλος αριθμός συναυλιών στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη!!

Με ένα δυνατό σετ, από το «Νίψον ανομήματα» στον «κυρ Παντελή» από το «Διακοπές στο Sarajevo» στο «Εμένα οι φίλοι μου» και στα «Τέρμα το διάλειμμα», «Όταν νυχτώνει», «Η Όλγα», «Οκ πατέρα», μέχρι και το πιο πρόσφατο «Πρόγονε πίθηκε, εσύ τι λες;» καταφέρνουν σε κάθε Live τους να απογειώνουν το κοινό…

Magic de Spell line up:

Θοδωρής Βλαχάκης – drums,

Δημήτρης Μποτής – keyboards,

Γιώργος Αρχοντάκης – μπάσο,

Γιώργος Λαγγουρέτος – φωνή,

Βαγγέλης Θεοδωράκης – κιθάρες,

Δημήτρης pixel Δημητριάδης – φωνή

Τρεις έμπειροι μουσικοί, μία θρυλική φωνή, μια Υπόγεια παρέα που πορεύεται πάνω από 20 χρόνια και δρα εδώ και τώρα!

Τα Υπόγεια Ρεύματα σε ένα ηλεκτρικό σετ με καινούργια αλλά και διαχρονικά τραγούδια από όλη τους την πορεία. Με τον ήχο του τρίο δεμένο και πολύπλοκο τα Υπόγεια Ρεύματα είναι συνεχώς σε κίνηση. Ένα ταξίδι που κρατά δύο χρόνια και μετρά δεκάδες εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή η μεγάλη Υπόγεια συνάντηση με τους φίλους της μπάντας και τον φρέσκο ήχο της αποτυπώθηκε σε ένα live ηχογραφημένο βινύλιο (Vinyl is Back Festival, 2017). Στις ζωντανές εμφανίσεις ο άγριος, ξεσηκωτικός ήχος του τρίο (μπάσο, κιθάρα, τύμπανα) παρασέρνει σε μια πρωτόλεια γιορτή γεμάτη ιδρώτα και ένταση, ταξιδεύοντας παράλληλα με το λυρισμό των στίχων και τα ακουστικά διαλείμματα.

Υπεύθυνοι για την παρουσίαση των παραπάνω επί σκηνής είναι η θρυλική φωνή του Γρηγόρη Κλιούμη με το χαρακτηριστικό παίξιμο της κιθάρας του, η ανατρεπτική προσέγγιση των τυμπάνων από τον Τάσο Πέππα που κινείται από τις ευαίσθητες σιωπές έως τη θορυβώδη κόλαση και η αεικίνητη, ευγενικά αυθάδικη μορφή του Νίκου Γιούσεφ που αποδίδει με την ίδια άνεση ένα στιβαρό μπάσο ή ένα αέρινο μουσικό πριόνι.

*Τα Υπόγεια Ρεύματα δεν είναι απλά ένα συγκρότημα. Είναι μια ομάδα που τα όριά της είναι –φυσιολογικά- δυσδιάκριτα στο κοινό και πολλές φορές ακόμα και στα μέλη της. Συντίθενται και αποσυντίθενται διαρκώς. Είναι ένας ζωντανός και πολυδιάστατος οργανισμός. Η πράξη απέδειξε ότι δεν ήταν καθόλου τυχαίο το όνομά τους. Άλλοτε λίγο πιο κοντά στην επιφάνεια, κάποτε να κυλούν στους πιο βαθείς υπόγειους ποταμούς που διασχίζουν χωρίς να το αντιληφθούμε τη ζωή μας. Πέρασαν και θα συνεχίσουν να διαβαίνουν από πολλές στροφές, όμως η πορεία τους, στο μεγάλο χάρτη, είναι σταθερή: βαθιά στον πυρήνα της μουσικής, της ποίησης και των συναισθημάτων.

Ο Δημήτρης Μητσοτάκης και ο Παναγιώτης Κατσιμάνης ξανά μαζί στη σκηνή μετά από 17 χρόνια!

Το συνθετικό δίδυμο της κλασικής περιόδου των Ενδελέχεια, που υπέγραψε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, και πολλά ακόμα αγαπημένα κομμάτια ζωντανά, ξανά, στη σκηνή με πενταμελή μπάντα!!!

Line Up:

Δημήτρης Μητσοτάκης & Παναγιώτης Κατσιμάνης: τραγούδι, κιθάρες

Παντελής Πέτρου: μπάσο

Kυριάκος Πέτρου: βιολί

Νίκος Χριστόπουλος: τύμπανα

Σάββατο 20 Ιανουάριου

Πόρτες: 21.00

Εισιτήριο: 10€ (Προπώληση) 12€ (Ταμείο)

Κύτταρο, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, τηλ. 210 8224134

