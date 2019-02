Οι Slapshot στο Αν Club!

Οι Slapshot επιστρέφουν στην σκηνή του ΑΝ club, την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου, για να προσφέρουν στο αθηναικό κοινό, ωμή και γνήσια hard-core ενέργεια!

Οι Slapshot σχηματίστηκαν το 1985 από τον Steve Risteen και τον Mark McKay, (απο τους Terminally Ill) Jack Kelly,( απο τους Negative FX και Last Rights) και ο Jonathan Anastas, (απο τους Decadence και DYS). Λόγω της φήμης των μελών του, το συγκρότημα είχε ένα σχετικά υψηλό προφίλ, ακόμη και πριν από το ντεμπούτο τους, ο Μάικ Gitter έγραψε σε ένα zine, ότι «οι Slapshot είναι ενα πολύ καλό live συγκρότημα», πριν ακόμα παίξουν μπροστά σε κοινό.

Αντίθετα με τους ομολόγους τους στη hardcore σκηνή της Βοστώνης, οι Slapshot αποφάσισαν να κάνουν το πρώτο άλμπουμ με 24 κομμάτια, ενω μέχρι τοτε το συνηθισμένο ηταν 8 ή 16 τραγούδια σε καθε hardcore άλμπουμ. Για να μειωθεί το κόστος, ηχογραφούσαν τη νύχτα και ολοκλήρωσαν το άλμπουμ σε τέσσερις συνεδρίες. Το» Back On the Map » κυκλοφόρησε από τον Taang! Records το 1986.

Το συγκρότημα υπέστη μια σειρά από αλλαγές στα πρώτα χρόνια, αν και ο ήχος παρέμεινε συνεπής. Jordan Wood, (πρώην των S. T. P.), εντάχθηκε ως πρόσθετος κιθαρίστας. Ανέλαβε το μπάσο όταν ο Anastas άφησε την μπάντα για να συνεχίσει τις σπουδές του. Τον Ιούλιο του 1988, ο Jamie Sciarappa, πρώην μπασίστας των SS Decontrol, εντάχθηκε στο συγκρότημα. Έκανε το ντεμπούτο του με τους Slapshot στο CBGB’s (NYC). Eφυγε από το συγκρότημα το 1990 και αντικαταστάθηκε από τον Chris Lauria.

Το 1993 το άλμπουμ τους «Blast Furnace» ήταν μια κίνηση με βάση το industrial/metal/hardcore. Περιλαμβάνει μόνο ένα αρχικό μέλος, τον Choke, μαζί με ενα πιο metal-based συγκρότημά απο μέλη των Slaughter Shack.

Οι Slapshot περιόδευσαν στην Ευρώπη εκείνη την άνοιξη, και κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας, ηχογράφησαν ένα ζωντανό άλμπουμ στο Βερολίνο που ονομάζεται «Live At SO36». Το επόμενο έτος, ηχογράφησαν το «Unconsiousness» στο Σικάγο με τον Steve Albini, πρώην μέλος των Big Black και παραγωγός των Nirvana.

Τον Ιούλιο του 1997, οι Slapshot έπαιξαν ενα live στο Plymouth της Μασαχουσέτης που έμελλε να είναι η τελευταία συναυλία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Περιόδευσαν στην Ευρώπη το 1999, συμπεριλαμβανομένης μιας στάσης στη συνάντηση στο Graspop Metal Fest στο Βέλγιο. Το Δεκέμβριο του 1999, 22 συγκροτηματα απο την Βοστώνη ( μεταξύ αλλων οι Blood for Blood, Dropkick Murphys, Mighty Mighty Bosstones, Ten Yard Fight), ηχογραφούν ενα tribute album που ονομάζεται «Boston Drops the Gloves – Tribute to Slapshot» . Kυκλοφόρησε από Flat Records (δισκογραφική εταιρεία που ανήκει στον Ken Casey των Dropkick Murphys) σε συνεργασία με την TKO Records απο το San Francisco.

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.00

Εισιτήρια: 17e (προπώληση), 20 ευρώ (ταμείο)

An Club, Σολωμού 17-19, Εξάρχεια

