Οι Stereo Soul στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο Up Stage!

Ένα μουσικό ταξίδι στο χρόνο και το συναίσθημα θα λάβει χώρα για δύο βραδιές, στο ζεστό κι ανανεωμένο χώρο του Γυάλινου Up Stage.

«Ξεναγοί» μας στο υπέροχο αυτό ταξίδι θα είναι το ντουέτο των Stereo Soul, ο Παναγιώτης Πάλλης & ο Bradley White-Dale.

«Όχημα» τους θρυλικά τραγούδια του παγκόσμιου, αλλά και εγχώριου, ρεπερτορίου. Μεγάλη τους αγάπη τα τραγούδια από πασίγνωστα musicals, που στο πρόγραμμα τους έχουν την «τιμητική» τους. Οι μελωδικές φωνές τους και οι χαρακτηριστικές διφωνίες τους αναδεικνύονται με τη συνοδεία ενός κλασικού πιάνου.

Stereo Soul

Δύο φωνές, μία ψυχή!

Λίγα λόγια για τους Stereo Soul

Bradley White-Dale

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αγγλία, ο Bradley ξεκίνησε να τραγουδά από την παιδική του ηλικία σε εκκλησιαστική χορωδία. Σπούδασε φιλολογία ξένων χωρών στο Durham University και στη συνέχεια θέατρο και κινηματογράφο στο Lee Strasberg Theatre and Film Institute of New York. Μιλά πέντε γλώσσες και από το 2014 ζει μόνιμα στην Αθήνα. Ερμηνευτής pop ρεπερτορίου με soul, jazz, R&B και gospel επιρροές, έχει τραγουδήσει σε μουσικές σκηνές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και ενός residency show σε ξενοδοχείο 5* στη Σιγκαπούρη, για ένα χρόνο.

Παναγιώτης Πάλλης

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα, ο Παναγιώτης είναι τελειόφοιτος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μιλά τρεις γλώσσες. Παρά το ακαδημαϊκό του background, η επιρροή του επαγγελματία drummer πατέρα του και η ανακάλυψη των φωνητικών του δυνατοτήτων, τις οποίες ανέπτυξε από μικρή ηλικία αυτοδίδακτα, τον οδήγησαν στο να ασχοληθεί με το τραγούδι επαγγελματικά. Τα ακούσματά του είναι pop με soul, R&B και funk επιρροές, καθώς και έντεχνη ελληνική μουσική.

Stereo Soul

Οι Stereo Soul είναι ένα ανδρικό ντουέτο που αποτελείται από τους Bradley White-Dale και Παναγιώτη Πάλλη. Δημιουργήθηκαν στο The X Factor Greece 2016 κατόπιν πρότασης του Θοδωρή Μαραντίνη, ως coach της ομάδας των groups. Κέρδισαν τις εντυπώσεις του τηλεοπτικού κοινού από την πρώτη τους κιόλας live εμφάνιση στη φάση του chair challenge και κατόρθωσαν να βρεθούν στο μεγάλο τελικό, όπου και κατέκτησαν την τρίτη θέση, υπογράφοντας αμέσως μετά δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Feelgood Records.

Οι Stereo Soul με τις ερμηνείες τους τις Παρασκευές, 19 Οκτωβρίου και 9 Νοεμβρίου, στο Γυάλινο Up Stage καταφέρνουν να μας κάνουν να νοσταλγήσουμε και να αναπολήσουμε, να συγκινηθούμε.

Παρασκευές 19 Οκτωβρίου & 9 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης 22:30

Τιμές

12 ευρώ με μπύρα ή κρασί στο bar

14 ευρώ με ποτό στο bar

17 ευρώ με ποτό στο τραπέζι

40 ευρώ φιάλη κρασί | 2 άτομα

80 ευρώ φιάλη ποτού | 4 άτομα

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο – Up Stage, Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη, τηλ. 210 9315600

