Στην έκθεση του στο νησί των ανέμων ο Ντέιβιντ Γκέρστάιν παρουσιάζει ευφάνταστα γλυπτά τοίχου που διακρίνονται για το δυναμικό τους χαρακτήρα και το πλούσιο χρώμα τους. Επιλέγει καθημερινές δραστηριότητες και εστιάζει σε διάφορα αντικείμενα τα οποία τα μετατρέπει σε ζωντανά έργα Pop Art. Αντλώντας έμπνευση από θέματα, όπως η ζωή στην πόλη, αλλά και η φύση ή ο αθλητισμός, ο διεθνής γλύπτης και ζωγράφος καταθέτει το όραμα του για έναν κόσμο ποιητικό και χαρούμενο. Οι πολύχρωμες πεταλούδες του, τα σαρκώδη κατακόκκινα χείλη του, ένα βάζο με «ζωντανά» λουλούδια, οι γεμάτοι κίνηση χορευτές, ποδηλάτες και περιηγητές του, δημιουργούν την εικαστική ποπ αρτ γλώσσα του Γκερστάιν και συνθέτουν την ευτυχισμένη παλέτα του.

Ο ίδιος θέλει και επιδιώκει η τέχνη του να απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, γι αυτό και χρησιμοποιεί ως μέσα του το παιχνίδι, το χιούμορ, την ανατροπή, την αισιοδοξία. Στόχος του είναι να διαφοροποιήσει την τέχνη του από εκείνη των μουσείων και τάσσεται κατά του «μην αγγίζετε». Ο Ισραηλινός καλλιτέχνης ενθαρρύνει την πιο ελαστική προσέγγιση της τέχνης του και πιστεύει ακράδαντα ότι πρώτος και σημαντικότερος αποδέκτης της δουλειάς του είναι το φιλότεχνο κοινό.

«Η φιλοσοφία μου είναι ότι η τέχνη πρέπει να αγγίζει τη ζωή. Δεν πρέπει να είναι κάτι που βλέπετε μία φορά το χρόνο όταν πηγαίνετε σε ένα μουσείο», λέει ο ίδιος ο Γκερστάιν.

Υπάρχει μια pop-art αίσθηση στα καθημερινά αντικείμενα που απεικονίζει στα πολυστρωματικά, μεταλλικά γλυπτά τοίχου, τα υπαίθρια γλυπτά, τους πίνακες ζωγραφικής, τις εκτυπώσεις, τα σχέδια και τα σχεδιασμένα αντικείμενα.

«Είναι προσωπική ποπ τέχνη μου. Δεν ακολουθώ τον Andy Warhol, αλλά χρησιμοποιώ το ίδιο συναίσθημα για τα χρώματα και για τις δημοφιλείς εικόνες» εξηγεί ο Γκερστάιν. «Πρόκειται για μια απευθείας συνομιλία μου με το κοινό στο επίπεδο των ματιών. Η δουλειά μου δεν είναι αίνιγμα. Πολλές φορές βλέπω έργα τέχνης που είναι ασαφή. Θέλω οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν τι εννοώ.»

Τα θέματα των ζωγραφικών έργων του και των γλυπτών του προέρχονται από σκηνές από το προσωπικό του παρελθόν. «Η ανάμνηση της μητέρας μου με ποδήλατο με έκανε να δημιουργήσω το γλυπτό τοίχου “Tour de France», σημειώνει. «Δεν επινοώ απλώς εικόνες. Όλα βασίζονται στις αναμνήσεις μου.»

O David Gerstein γεννήθηκε το 1944 στην Ιερουσαλήμ. Έχει σπουδάσει στις πιο αναγνωρισμένες σχολές τέχνης στον κόσμο, όπως τη Bezalel Academy στην Ιερουσαλήμ, τη Beaux-Arts στο Παρίσι, το Art Student League of New York και τέλος το περίφημο St Martin’s School of Art του Λονδίνου. Αυτό το διεθνές μονοπάτι που έχει διαβεί του έχει προσδώσει το τόσο ανοιχτό πνεύμα του και τον ανυποχώρητο δυναμισμό στο έργο του.

Εκτός από τις πολλές ιδιωτικές συλλογές και γκαλερί που φιλοξενούν τις δημιουργίες του, το έργο του μπορεί κανείς να το θαυμάσει σε σημαντικές δημόσιες εγκαταστάσεις και μουσεία σε όλο τον κόσμο.

Μεταξύ των πολλών γκαλερί και μουσείων που παρουσίασαν τα έργα του είναι η Ostendorff Gallery (Γερμανία), η Gallerie Quorum (Ισπανία), η γκαλερί Fine Art της Νιούμπερι (ΗΠΑ), η Catto Gallery (Ηνωμένο Βασίλειο) και το Museo Naional Do Brasil (Βραζιλία).

Στο Ισραήλ, τα έργα του – ειδικά τα τρισδιάστατα υπαίθρια γλυπτά του – χαρακτηρίζουν τις πόλεις από βορρά ως το νότο.

«Ο Gerstein έχει αλλάξει το πνεύμα της περιβαλλοντικής γλυπτικής στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει πλέον το αινιγματικό αντικείμενο που προκαλεί μια αίσθηση μεγαλοπρέπειας και απόστασης, αλλά ένα προσπελάσιμο αντικείμενο, φρέσκο και αισιόδοξο», έγραψε ο βραβευμένος ισραηλινός επιμελητής Naomi Aviv.

Με τα δημόσια γλυπτά του ο Γκερστάιν μοιάζει να προσφέρει δόσεις ευτυχίας στον κόσμο που ζει στις σύγχρονες πόλεις.

«Τα καλύτερα έργα μου είναι αυτά που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους επειδή είναι δημόσια. Μου αρέσει οι άνθρωποι να βιώνουν τα έργα μου όταν περπατούν, οδηγούν, συμμετέχουν στις κοινές δραστηριότητες. Αυτό μου δίνει μεγάλη ευχαρίστηση», λέει ο Γκερστάιν και καταλήγει: «Συνομιλώ με το περιβάλλον, με τη γύρω αρχιτεκτονική, με τους ανθρώπους της πόλης. Η μεγαλύτερη χαρά μου είναι να κάνω δημόσια έργα. «

Η έκθεση του Ντέιβιντ Γκερστάιν στην γκαλερί Kapopoulos Fine Arts στη Μύκονο εγκαινιάζεται στις 4 Αυγούστου στις 21.00, παρουσία του καλλιτέχνη.

Διάρκεια έκθεσης ως τις 17 Αυγούστου.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: 11.00-15.00, 19.00-1.00.

Kapopoulos Fine Arts: Ενόπλων Δυνάμεων 15, κεντρικό Ματογιάννι, Μύκονος, τηλ. 22890 27005.