Οι Θραξ Πανκc στο Κύτταρο Live Club!

Οι Θραξ Πανκc επιστρέφουν δυναμικά! Έπειτα από ένα μικρό διάλειμμα που πέρασαν στο στούντιο ηχογραφώντας, το συγκρότημα παίρνει πάλι θέση επί σκηνής για ένα μεγάλο live. Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου το Κύτταρο παίρνει φωτιά με τα τραγούδια του παρθενικού τους δίσκου και όχι μόνο!

Οι παραδοσιακοί ήχοι των Θραξ Πανκc, η ενέργεια και το χιούμορ τους μετατρέπουν κάθε εμφάνισή τους σε μία ζωντανή εμπειρία γεμάτη ένταση και πάθος που καταλήγει με μαθηματική ακρίβεια σε ένα διονυσιακό γλέντι δίχως σταματημό. Καλεσμένοι ειδικά για την περίσταση, οι αγαπημένοι τους φίλοι από τη Θεσσαλονίκη, M.A.t.E!

Οι Θραξ Πανκc είναι ένα συγκρότημα από την περιοχή της Θράκης που πειραματίζεται και ενσωματώνει διάφορα μουσικά στοιχεία στον ήχο της. Παίζουν παραδοσιακά τραγούδια με το δικό τους τρόπο, διατηρώντας την αυθεντικότητα στις μελωδίες και στους στίχους τους. Με κύρια όργανα την γκάιντα, το νταούλι και την ηλεκτρική κιθάρα, ο ήχος τους ταξιδεύει σε παλιότερους χρόνους, ιστορίες και συναισθήματα, τόσο διαχρονικά όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον φαίνονται να είναι ένα.

Το 2008, ο Γιώργος Σταυρίδης (νταούλι, θρακιώτικη λύρα, φωνή) και ο Βαΐτσης Χαρακοπίδης (γκάιντα, καβάλ, φωνή) ξεκίνησαν να παίζουν σε γάμους, πανηγύρια, δρόμους και διάφορες συνευρέσεις, μέχρι που σε μία γιούρτα συνάντησαν τον Πάνο Γκίνη με την κιθάρα του και έκτοτε έχουν διανύσει πολλά χιλιόμετρα επί σκηνής σε όλη την Ελλάδα.

Οι M.A.t.E. (Meetings along the edge) είναι ένα μουσικό σχήμα που κινείται σε ήχους Drum’ n’ bass, Dub, Trip hop και Dubstep. Δημιουργήθηκαν το Νοέμβριο του 2011 από τους Αδάμ Σιάγα (Live electronics) και Θωμά Κωστούλα (Drums). Το 2013 προστέθηκε στο δυναμικό του συγκροτήματος η Μαρία Ελισάβετ Κοτίνη (φωνή) και παραμένουν με αυτή τη σύνθεση μέχρι και σήμερα. Το Νοέμβριο του 2013 κυκλοφόρησαν το πρώτο ομώνυμο άλμπουμ “Μeetings along the edge”, ενώ τον Απρίλιο του 2016 κυκλοφόρησαν τη δεύτερη δισκογραφική τους δουλειά, με όνομα “Transitions”. Μέχρι τώρα έχουν εμφανιστεί σε χώρους και σε φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα και έχουν ανοίξει τις συναυλίες των Dub FX, Dub Pistols και Τricky

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

Doors Open: 21.00

Ώρα Έναρξης: 21.30

Εισιτήρια: Προπώληση: 7 €, ταμείο: 9 €

Κύτταρο Live Club, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, τηλ. 210 82 24 134

