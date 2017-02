Οι Xylouris White επιστρέφουν στην Ελλάδα!

Ανάμεσα στα ασταμάτητα ταξίδια τους σε όλο τον πλανήτη οι Xylouris White έρχονται στη χώρα μας για δύο εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη! Έχοντας αυτή τη φορά στις αποσκευές τους το δεύτερο δίσκο τους Black Peak, που όπως και το ντεμπούτο τους Goats έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές από τον παγκόσμιο μουσικό Τύπο, υπόσχονται να μας μαγέψουν και να μας ξεσηκώσουν όπως μόνο αυτοί ξέρουν!

Τι να πρωτοπούμε για αυτό το ντουέτο! Ο δίσκος τους Goats (σε παραγωγή του Guy Picciotto των θρυλικών Fugazi) βρέθηκε στην πρώτη θέση των charts του διάσημου Billboard (#1 στην κατηγορία World Music). Το New Yorker τους αποθεώνει και το Pitchfork τους βγάζει το καπέλο. Οι Nick Cave & The Bad Seeds επιλέγουν το κομμάτι τους Darvish Two για την επετειακή συλλογή που επιμελήθηκαν για το, κατά πολλούς αξιολογότερο μουσικό περιοδικό στον κόσμο, Mojo. Ο δεύτερος δίσκος τους Black Peak πάει τον ήχο τους ένα βήμα παραπέρα προκαλώντας ρίγη στον ακροατή και τους εδραιώνει στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα (The Guardian, Mojo).

Εδώ και 3 χρόνια έχουν αναστατώσει τη μουσική υφήλιο. Αμέτρητες εμφανίσεις σε τρεις ηπείρους και δεκάδες χώρες. Συνεργασίες και περιοδείες με κορυφαίους καλλιτέχνες σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία (Godspeed You! Black Emperor, PJ Harvey, Violent Femmes, Swans, Lambchop κ.α.). Η Ελλάδα είναι πάντα ο αγαπημένος τους προορισμός και αυτό επιβεβαιώνεται σε κάθε τους εμφάνιση μπροστά στο ελληνικό κοινό!

Ο Γιώργος Ξυλούρης είναι ένας μοναδικός μουσικός και άνθρωπος. Με την ίδια άνεση παίζει σε ένα πολύωρο γλέντι, σε μια αίθουσα συμφωνικής ορχήστρας ή σε ένα world jazz club, με τους αντίστοιχους πάντα συνεργάτες. Ο Γιώργης βάζει το λαούτο σε πρωταγωνιστικό ρόλο και σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της φωνής του προκαλεί ρίγη και ενθουσιασμό στα ανά τον κόσμο ακροατήρια.

Ο Jim White είναι ένας πολυσχιδής drummer που αναδεικνύει με το παίξιμό του τις δυνατότητες των drums και την απεραντοσύνη της μουσικής. Ιδρυτικό μέλος των Αυστραλών Dirty Three με τους οποίους περιόδευαν για χρόνια ως opening act των Nick Cave & The Bad Seeds. Αμέτρητες συνεργασίες με την αφρόκρεμα του indie rock και post punk ήχου (PJ Harvey, Smog, White Magic, Bonnie Prince Billy, Cat Power, Nina Nastasia και πολλοί ακόμα) οι οποίοι αποθεώνουν τις ικανότητές του.

Ο Γιώργος Ξυλούρης (Ψαρογιώργης) και ο Jim White είναι δύο ιδιαίτεροι μουσικοί. Δύο ξεχωριστοί βιρτουόζοι που ενώνουν μια φιλία 25 ετών (με κάποιους κοινούς σταθμούς όταν συνεργαζόντουσαν επί σκηνής στην Αυστραλία με τα project τους) και τις φαινομενικά διαφορετικές πορείες τους σε ένα απολαυστικό μουσικό ταξίδι. Οι Xylouris White δεν «ξέρουν» μουσική, είναι μέρος της μουσικής. Είναι jazz, είναι post punk, είναι παραδοσιακή μουσική; Δεν έχει καμία σημασία! Οι ίδιοι ονομάζουν τη μουσική τους Goatish (κατσικίσια) θέλοντας να αναδείξουν την ατίθαση και ελεύθερη κατεύθυνσή της. Η φωνή, το λαούτο, τα κρουστά. Μαγεύουν το κοινό και κάθε εμφάνιση είναι μοναδική. Με αυτούς οδηγούς η διαδρομή είναι ένα μυστήριο αλλά ο προορισμός σίγουρος!

Οι Xylouris White θα εμφανιστούν στις 25/02 στο 1ο Φεστιβάλ Ανήσυχων Ήχων, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Ώρα έναρξης: 21:30

Τιμές εισόδου: προπώληση 13€, ταμείο 16€

Ίλιον plus, Πατησίων & Κοδριγκτώνος 17, τηλ.: 210 88 24 383, 6983 600 510

