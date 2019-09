«Η ζωή του Τζον Φ. Ντόνοβαν» (The Death And Life Of John F. Donovan)

Από 26 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους

Ο Τζον Φ. Ντόνοβαν είναι διάσημός ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης όταν πεθαίνει αιφνιδίως μετά από μία σειρά σκανδάλων. Ένας θαυμαστής του, ο 11χρονός Ρούπερτ Τέρνερ είναι ο μόνος που γνωρίζει τι συνέβη στη ψυχή του Τζον. Για πέντε χρόνια ο Τζον και ο Ρούπερτ αλληλογραφούσαν κρυφά. Fast-forward στο μέλλον ο Ρούπερτ είναι ένας επιτυχημένος ηθοποιός και έχει γράψει ένα βιβλίο για την επικοινωνία του με τον Ντόνοβαν. Σε μία συνέντευξή του, ο Ρούπερτ θα μιλήσει και θα αποκαλύψει όλα όσα γνωρίζει για την ταραγμένη ζωή του Τζον και όλους τους συμβιβασμούς που έκανε για την φήμη καθώς και για την δική του προσωπική ανάγκη να συνδεθεί με το είδωλο του.

Σκηνοθεσία: Xavier Dolan

Παίζουν: Kit Harington, Natalie Portman, Susan Sarandon, Kathy Bates, Thandie Newton, Jacob Tremblay, Ben Schnetzer

Διάρκεια: 123΄

