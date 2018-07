«Ιδανικό βάρος»

του Mark Hyman από τις εκδόσεις Διόπτρα

• Είστε παχύσαρκοι;

• Έχετε ανεβασμένο σάκχαρο;

• Λαχταράτε συνεχώς ζάχαρη και επεξεργασμένους υδατάνθρακες;

• Έχετε υπέρταση;

• Έχετε οικογενειακό ιστορικό διαβήτη, καρδιοπάθειας ή παχυσαρκίας;

Αν απαντήσατε θετικά σε κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις, τότε αυτό το βιβλίο είναι για εσάς.

Ο δρ Marc Hyman αναλύει σε αυτό το βιβλίο το επιστημονικό πρόγραμμά του για την εξισορρόπηση των επιπέδων της ινσουλίνης και του σακχάρου. Εξετάζει τους επτά παράγοντες για την απόκτηση ευεξίας –την υγιεινή διατροφή, τη ρύθμιση των ορμονών, τη μείωση της φλεγμονής, την καλή πέψη, τη μέγιστη αποτοξίνωση, τον καλύτερο μεταβολισμό και την ηρεμία του νου– και παρουσιάζει το πρόγραμμα των έξι εβδομάδων. Με διαγνωστικά ερωτηματολόγια, τρόπους μείωσης του στρες, πρόγραμμα γευμάτων και συνταγών και πολλά άλλα, το βιβλίο αυτό θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα αίτια των προβλημάτων υγείας και βάρους για πάντα!

Οι άνθρωποι που πάσχουν από διαβήτη σήμερα έχουν αυξηθεί δραματικά και το Ιδανικό Βάρος έρχεται να συμβάλει στη μείωσή του. Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα και κατευθύνει τους πάσχοντες σε πραγματικές λύσεις. Τα παιδιά μας δεν αξίζουν κάτι λιγότερο. Arianna Huffington, ιδρύτρια και εκδότρια της Huffington Post Media Group

Μεταφραστής: Νοέλα Ελιασά

ISBN: 978-960-605-449-5

Σελίδες: 512

Ο Mark Hyman MD ήταν ένας από τους διευθυντές του Canyon Ranch για σχεδόν δέκα χρόνια και είναι σήμερα πρόε­δρος του Ινστιτούτου Λειτουργικής Ιατρικής, ιδρυτής και διευθυντής του Κέντρου Υπερ-ευεξίας. Τα βιβλία του Ρυθμίστε τον Μεταβολισμό σας, The UltraMind Solution και The UltraSimple Diet έγιναν best sellers στους New York Times. Είναι ένας από τους συγγραφείς του UltraPrevention. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Marc Hyman στο www.drhyman.com και στο facebook.com/drmarkhyman και στο Twitter@markhymanmd.

