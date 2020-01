«Υπόθεση Μίτφορντ: Χαρισματικός, νέος & νεκρός»

της Jessica Fellowes από τις εκδόσεις Διόπτρα

Αγγλία, 1920

Γνωρίστε τους πολλά υποσχόμενους νεαρούς της καλής κοινωνίας, τους ταραχοποιούς και κυνηγούς της ηδονής. Κάθε χρόνο επιδίδονται σε κυνήγι θησαυρού που αποτελεί το μήλον της Έριδος για τον Τύπο της εποχής.

Ένα τέτοιο λοιπόν κυνήγι θησαυρού λαμβάνει χώρα στα δέκατα όγδοα γενέθλια της Πάμελα Μίτφορντ, μόνο που καταλήγει σε τραγωδία, καθώς ο σκληρός μα χαρισματικός Αντριάν Κέρτις βρίσκει τον θάνατο όταν κάποιος τον σπρώχνει από την εκκλησία που γειτνιάζει με την οικία των Μίτφορντ.

Η αστυνομία δεν θα αργήσει να εντοπίσει τον δολοφόνο στο πρόσωπο μιας υπηρέτριας, της Ντούλσι. Όμως, η Λουίζα Κάνον, συνοδός των κοριτσιών των Μίτφορντ και πρώην εγκληματίας και η ίδια, πιστεύει ότι η Ντούλσι είναι αθώα και αποφασίζει να αποκαταστήσει το όνομα του κοριτσιού.

Κι όλα αυτά υπό την απειλητική σκιά του πραγματικού δολοφόνου…

Μεταφραστής: Αργυρώ Μαντόγλου

Επιμελητής: Δημοσθένης Κερασίδης

ISBN: 978-960-605-848-6

Σελίδες: 480

Η Jessica Fellowes είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος και δημόσια ομιλήτρια, γνωστή για τη δουλειά της ως συγγραφέας πέντε επίσημων συνοδευτικών βιβλίων για το Downton Abbey, κάποια από τα οποία συμπεριλήφθηκαν στις λίστες ευπώλητων των New York Times και Sunday Times. Πρώην βοηθός αρχισυντάκτη του Country Life και αρθρογράφος της Mail on Sunday, έχει αρθρογραφήσει σε διάφορα έντυπα όπως Daily Telegraph, Guardian, SundayTimes και The Lady. Έχει δώσει ομιλίες σε εκδηλώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ και έχει κάνει πολλές εμφανίσεις στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Ζει ευτυχισμένη στο Λονδίνο και το Οξφορντσάιρ με την οικογένειά της, ένα ζωηρό Labradoodle και δύο κότες. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί επίσης το Υπόθεση Μίτφορντ: Έγκλημα στο Τρένο.

Σχόλια