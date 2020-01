«Jesse Davis Quartet»: Μια μεγάλη τζαζ δύναμη

Ένα καθαρό και μοντέρνο άλτο σαξόφωνο που μπορεί να ξεχωρίζει στο σύγχρονο jazz mainstream είναι αυτό του Jesse Davis – που είχαμε την ευκαιρία να ξαναδούμε πριν από δύο χρόνια με το κουαρτέτο του να παίζει στο «Half Note Jazz Club». Ο Jesse Davis προέρχεται από εκείνη τη «σχολή» που έδωσε μια νέα καλλιτεχνική πνοή στη σύγχρονη τζαζ πριν από μερικές δεκαετίες, μέσα από την οπτική της θρυλικής οικογένειας Marsalis από τη Νέα Ορλεάνη. Ο Jesse Davis μπήκε τότε σε ένα δρόμο που τον έκανε να αναδειχθεί ως ένας από τους καλύτερους άλτο σαξοφωνίστες της εποχής μας, αξιοποιώντας πλήρως τις post–bop ρίζες του.

Ο Jesse Davis έδειξε το μουσικό του ταλέντο από πολύ μικρή ηλικία – όταν ο αδελφός του Roger (που έπαιζε τούμπα) του αγόρασε ένα σαξόφωνο και τον έμαθε να παίζει. Από εκεί και μετά ο Jesse εξελίχθηκε ραγδαία κάνοντας σοβαρές σπουδές και κερδίζοντας συνεχώς διακρίσεις ως ένα ξεχωριστό «young lion» της τζαζ. Έχει συνεργαστεί με ονόματα ευρύτατης γκάμας όπως αυτά των Jack McDuff, Major Holley, Cecil Payne, Illinois Jacquet, Jay McShann, Chico Hamilton, Junior Mance, Kenny Barron, Tete Montoliu, Cedar Walton, Benny Golson, Tana Reid, the Newport All Stars, Roy Hargrove, The Malboro Super–Band και πολλών άλλων. Με αξιόλογη προσωπική πορεία και εξαιρετική δισκογραφία – κυρίως στο label της Concord Jazz – ο Jesse Davis είναι μια σταθερή και μεγάλη δύναμη στον χώρο.

Jesse Davis: άλτο σαξόφωνο, Paul Kirby: πιάνο, Martin Zenker: μπάσο, Minchan Kim: ντραμς

Παρασκευή 24/1 – Δευτέρα 27/1

Τιμές εισιτηρίων: 20 ευρώ (μπαρ), 25 ευρώ (Β’ Ζώνη), 30 ευρώ (Α’ Ζώνη)

*Τη Δευτέρα 27/1 έκπτωση 5€ σε όλες τις ζώνες για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές

Ώρα έναρξης: Παρασκευή & Σάββατο 22.30, Κυριακή & Δευτέρα 21.30.

Οι πόρτες ανοίγουν μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης.

Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς, τηλ. 210 9213310

