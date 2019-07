«Καρλ Μαρξ: Μεγαλείο και ψευδαισθήσεις»

του Gareth Stedman Jones από τις εκδόσεις Πατάκη

Οι άνθρωποι του 19ου αιώνα βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρωτοφανείς πολιτικές, οικονομικές, θρησκευτικές και διανοητικές προκλήσεις. Οι αποστάσεις συρρικνώνονταν, νέες πόλεις ξεφύτρωναν, ιδιοφυείς εφευρέσεις μεταμόρφωναν το βιομηχανικό τοπίο, νέες ιδέες σχηματίζονταν σχετικά με τον Θεό, τις ανθρώπινες ικανότητες, τη βιομηχανία, την επανάσταση, τις αυτοκρατορίες, τα πολιτικά συστήματα – και, πάνω απ’ όλα, σχετικά με τη μορφή που θα έπαιρνε το μέλλον. Ο Καρλ Μαρξ, γιος Εβραίου προσήλυτου στον χριστιανισμό από τη Ρηνανία, πραγματοποίησε μία από τις πιο εξέχουσες και καθηλωτικές συνεισφορές σε αυτό το πνευματικό κλίμα διαρκών ζυμώσεων, αφιερώνοντας ολόκληρη τη ζωή του στην κατανόηση των προσδοκιών και των φόβων του κόσμου του αιώνα του. Σε αυτή τη νέα και μνημειώδη βιογραφία του ο Γκάρεθ Στέντμαν Τζόουνς εξερευνά πώς ο Μαρξ διαμόρφωσε τις επαναστατικές ιδέες του σε καιρούς διανοητικού αναβρασμού και τον αντίκτυπό τους στην εποχή του και δίνει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να κατανοήσει, όπως ποτέ πριν, τον κόσμο των ιδεών που διαμόρφωσε τον κόσμο του Μαρξ – και που έκανε τον Μαρξ να διαμορφώσει τον δικό μας κόσμο.

Μεταφραστής: Πέτρος Γεωργίου

Σελίδες: 816

ISBN: 978-960-16-8115-3

Ο Gareth Stedman Jones (γενν. 1942) είναι καθηγητής Ιστορίας των Ιδεών στο Πανεπιστήμιο Queen Mary στο Λονδίνο. Είναι εταίρος του Κολεγίου King’s του Cambridge, όπου δίδαξε επί πολλά χρόνια κι έγινε καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης το 1997. Έχει γράψει τα βιβλία Outcast London, Languages of Class και An End to Poverty? κι έχει επιμεληθεί την έκδοση του Κομμουνιστικού Μανιφέστου στη σειρά Penguin Classics.

