«Και Μετά Χορέψαμε» (And Then We Danced)

26 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους Άστορ & Ανδόρα από την Weird Wave

Ο Μεράμπ χορεύει από μικρή ηλικία στην Εθνική Ακαδημία Χορού, και μαζί με την παρτενέρ του Μαίρη, είναι πολύ κοντά στο να πάρουν την πολυπόθητη θέση στην Εθνική Ομάδα Χορού. Όλα όμως ανατρέπονται όταν μπαίνει στη ζωή τους ο χαρισματικός και ιδιόρρυθμος Ηρακλί. Οι επιθυμίες του Μεράμπ θα τον ωθήσουν να αμφισβητήσει το συντηρητικό κοινωνικό περιβάλλον του, και να τα ρισκάρει όλα.

Μια ταινία για την σύγκρουση της παράδοσης με το νέο, για την αμφισβήτηση του κοινωνικού συντηρητισμού, με οχήματα τον έρωτα και την αγάπη για το χορό.

Μια ταινία του Λεβάν Ακίν

