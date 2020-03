«Κυνηγώντας τους Νεκρούς» (Chasing the Dead)

του Tim Weaver από τις εκδόσεις Bell

Ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Αλλά θα εύχεσαι να ήταν.

Πριν από ένα χρόνο, βρέθηκε το πτώμα του Άλεξ Τάουν. Πριν από ένα μήνα, η μητέρα του Άλεξ τον είδε στο δρόμο.

Πριν από μία εβδομάδα, ο Ντέιβιντ Ρέικερ συμφώνησε να ψάξει να τον βρει. Τώρα, εύχεται να μην είχε συμφωνήσει.

Ο γιος της Μέρι Τάουν, ο Άλεξ, εξαφανίστηκε πριν από έξι χρόνια. Πέντε χρόνια αργότερα εμφανίστηκε και πάλι –ως πτώμα σ’ ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ο ερευνητής εξαφανισμένων προσώπων Ντέιβιντ Ρέικερ δε θέλει να αναλάβει την υπόθεση: είναι ολοφάνερο πως η Μέρι δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το θάνατο του γιου της και προσπαθεί να βρει ελπίδα εκεί που δεν υπάρχει. Έχοντας όμως βιώσει τον πόνο της απώλειας και ο ίδιος, τελικά συμφωνεί να τη βοηθήσει.

Μεγάλο λάθος.

Γιατί καθώς ψάχνει όλο και πιο βαθιά, ανακαλύπτει ότι η ζωή του Άλεξ δεν ήταν τόσο αθώα όσο πίστευε η μητέρα του. Θαμμένα στο παρελθόν βρίσκονται μυστικά που δεν έπρεπε να βγουν στην επιφάνεια –και σκοτεινοί, επικίνδυνοι άνθρωποι είναι έτοιμοι ακόμα και να σκοτώσουν για να τα προστατέψουν.

Σύντομα ο Ρέικερ θα ανακαλύψει ότι υπάρχουν πράγματα πολύ χειρότερα από το θάνατο…

Το Κυνηγώντας τους Νεκρούς είναι το πρώτο βιβλίο της #1 bestselling σειράς του Τιμ Γουίβερ με υποθέσεις εξαφανισμένων προσώπων.

Υποθέσεις εξαφανισμένων προσώπων #1

ISBN: 978 960 507 134 9

Σελίδες: 368

Πρωτότυπος τίτλος:

Μετάφραση: Βαγγέλης Γιαννίσης

Ο Τιμ Γουίβερ, πρώην δημοσιογράφος, έχει γράψει μέχρι σήμερα δέκα μυθιστορήματα, όλα με πρωταγωνιστή τον ερευνητή εξαφανισμένων προσώπων Ντέιβιντ Ρέικερ. Βιβλία του έχουν επιλεγεί για το Richard and Judy Book Club, έχουν περιληφθεί στη βραχεία λίστα των National Book Awards και ήταν υποψήφια για το βραβείο Crime Writers’ Association Dagger in the Library καθώς και το Ian Fleming Steel Dagger. Επίσης έχουν εμφανιστεί στη λίστα των πέντε κορυφαίων μπεστ σέλερ των Sunday Times και έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση στο Kindle, το iBooks και το Audible. Ζει στο Μπαθ με τη σύζυγο και την κόρη του. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό του, www.timweaverbooks.com.

