«Kiss and Make Up»

Το ολοκαίνουργιο Kiss and Make Up, είναι η συνεργασία της Dua Lipa με το K-pop φαινόμενο BLACKPINK. Ένα χρόνο μετά τη κυκλοφορία του πρώτου της πολυπλατινένιου άλμπουμ, η Dua Lipa επιστρέφει με το The Complete Edition που περιλαμβάνει τα πρόσφατα super hits One Kiss (Calvin Harris), Electricity (Silk City, Mark Ronson, Diplo) και φυσικά το Kiss & Make Up.

H Dua Lipa είναι η βασίλισσα του Spotify αφού είναι η μόνη καλλιτέχνιδα που έχει 4 singles με πάνω από 500 εκατομμύρια streams το καθένα.

Σχόλια