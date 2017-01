«Κλειστό φέρετρο»

της Sophie Hannah από τις εκδόσεις Διόπτρα

Μετά την παγκόσμια επιτυχία του βιβλίου Έγκλημα με υπογραφή και 100 χρόνια αφότου η Άγκαθα Κρίστι έπλασε τον διάσημο ήρωά της, ο Ηρακλής Πουαρό επιστρέφει στο νέο μυθιστόρημα Κλειστό φέρετρο της Sophie Hannah.

Η λαίδη Αθελίντα Πλέιφορντ έχει καλέσει για μία εβδομάδα μερικούς φίλους στην έπαυλή της, αλλά η φιλοξενία τους δεν θα εξελιχθεί ως συνήθως. Ενώ οι καλεσμένοι καταφθάνουν, υπαγορεύει στον δικηγόρο της μια επείγουσα αλλαγή στη διαθήκη της – μια αλλαγή που σκοπεύει να ανακοινώσει το ίδιο βράδυ.

Παραδόξως, έχει αποφασίσει να αφήσει απένταρα τα δυο παιδιά της και να κληροδοτήσει όλη την περιουσία της σ’ έναν άνθρωπο που δεν έχει παρά μερικές εβδομάδες ζωής… Ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρίσκονται και δύο άντρες που η οικοδέσποινα δεν έχει συναντήσει ποτέ – ο διάσημος Βέλγος ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό και ο αστυνόμος Έντουαρντ Κάτσπουλ της Σκότλαντ Γιαρντ. Κανένας από τους δύο δεν γνωρίζει για ποιο λόγο προσκλήθηκε… αλλά ο Πουαρό αρχίζει να υποψιάζεται ότι η λαίδη Πλέιφορντ αναμένει το χτύπημα ενός δολοφόνου.

ISBN: 978-960-605-117-3

Μεταφραστής: Αύγουστος Κορτώ

Επιμελητής: Δανάη Ανταβαλή

Αριθμός σελίδων: 384

Η Sophie Hannah είναι μια διεθνώς επιτυχημένη Αγγλίδα συγγραφέας, της οποίας τα best sellers ψυχολογικά θρίλερ και αστυνομικά εκδίδονται σε 27 χώρες. Το 2013, το τελευταίο της μυθιστόρημα, The Carrier, κέρδισε το «Thriller of the Year Award» στα εθνικά βραβεία Specsavers. Δύο μυθιστορήματα της S.H., The Point of Rescue και The Other Half Lives, έχουν διασκευαστεί σε σενάριο για τη μίνι τηλεοπτική σειρά με τίτλο Case Sensitive, που προβλήθηκε την περίοδο 2011-2012. Το 2004, η S.H. κέρδισε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό διηγήματος Daphne du Maurier, για το συναρπαστικό της διήγημα The Octopus Nest, που τώρα εκδίδεται στην πρώτη συλλογή διηγημάτων της με τίτλο The Fantastic Book of Everybody’s Secrets. Έχει επιπλέον εκδώσει πέντε ποιητικές συλλογές. Η τελευταία, Pessimism for Beginners, συμπεριελήφθη στη βραχεία λίστα του βραβείου T.S. Eliot, το 2007. Σήμερα είναι σαράντα τριών ετών και ζει με τον σύζυγο και τα παιδιά τους στο Κέμπριτζ, όπου και διδάσκει στο Lucy Cavendish College. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορούν τα βιβλία της Έγκλημα με υπογραφή και Η γυναίκα με το μυστικό.

