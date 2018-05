L.O.U.D. w/ Tom Yosi + Gershaw live στο six d.o.g.s!

Την Παρασκευή 1η Ιουνίου οι Living On Universal Denial (L.O.U.D.) ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη σκηνή του six d.o.g.s, λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους επίσημου single, “We Get Away”. Μαζί τους εμφανίζονται οι πολύ ταλαντούχοι Tom Yosi (Blues/Rock) και Gershaw (Alternative Rock).

Oι L.O.U.D. (Living Οn Universal Denial) είναι μια νέα παρουσία στο χώρο του αγγλόφωνου Indie Rock/Alternative Pop-Rock, με επιρροές απο μπάντες όπως οι Kings of Leon, The Killers και Coldplay.

Μετρούν ήδη στο ενεργητικό τους μπόλικα live, κάποια από αυτά ως opening act δίπλα σε μπάντες όπως οι Explosions in the Sky.

Το ‘We Get Away’ έχει την υπογραφή του Θοδωρή Ζευκιλή (Tango with Lions, Planet of Zeus, κ.α.) στην παραγωγή και κυκλοφόρησε από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρία, ‘The Sound of Everything’ (GAD, DUSK, Echo Train, Monsieur Minimal, κλπ).

Παρασκευή 1 Ιουνίου

Ώρα έναρξης: 20.00

Τιμή εισιτηρίου: 5 ευρώ

six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, τηλ. 210 3210510

