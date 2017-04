«Life»

20 Απριλίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood

Μήπως είμαστε καλύτερα μόνοι μας; Μήπως η επαφή μας με εξωγήινη ζωή θα καταλήξει σ΄ αυτό που έπαθαν οι ιθαγενείς της Αμερικής όταν συνάντησαν το πλήρωμα του Κολόμβου; Μέχρι που μπορεί να φτάσει μια εξωγήινη μορφή ζωής για να επιβιώσει;

To δίνει τις απαντήσεις μέσα από την κλειστοφοβική και άκρως ρεαλιστική περιπέτεια που διαδραματίζεται σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό επανδρωμένο με τους φωτογενείς και ταλαντούχους Jake Gyllenhaal (Southpaw, Nightcrawler), Ryan Reynolds (Deadpool), Rebecca Ferguson (The Girl on the Train), Hiroyuki Sanada (The Wolverine), Ariyon Bakare (The Dark Knight) και Olga Dihovichnaya (Twilight Portrait). Ο ευφυής σκηνοθέτης Daniel Espinosa (Safe House, Child 44) μας εκτοξεύει στο διάστημα και μας καθηλώνει εκεί, ενώ το αγωνιώδες σενάριο των Rhett Reese & Paul Wernick (Deadpool) ξυπνάει μεθοδικά τον πιο αρχέγονο φόβο, που πηγαίνει πιο μακριά από την επαφή με το απόκοσμο ή το άγνωστο, και που δεν είναι άλλος από το φόβο του θανάτου ή αλλιώς του αφανισμού. Κάτω από την επήρεια του, κάθε μορφή ζωής, γήινη ή εξωγήινη, θα κάνει τα πάντα για να επιβιώσει.

Η εξαμελής ομάδα του διεθνή διαστημικού σταθμού ISS έχει ως αποστολή να ανακαλύψει σημάδια ζωής στον πλανήτη Άρη. Είναι όλοι ενθουσιασμένοι, αφού η αποστολή τους έχει στεφθεί με επιτυχία. Ο ενθουσιασμός αρχίζει να φθίνει, όταν διαπιστώνουν ότι το νέο είδος ζωής που ανακάλυψαν όχι μόνο αναπτύσσεται ταχύτατα, αλλά υπήρξε η αιτία αφανισμού κάθε ζωντανού οργανισμού στον πλανήτη του. Τώρα, απειλεί τα μέλη του πληρώματος που πρέπει να φροντίσουν να μην το μεταφέρουν μαζί τους πίσω στη Γη, αφού κάτι τέτοιο θα είχε ολέθριες επιπτώσεις για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Σκηνοθεσία: Daniel Espinosa

Σενάριο: Rhett Reese, Paul Wernick

Παίζουν: Rebecca Ferguson, Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Olga Dihovichnaya, Ariyon Bakare, Alexandre Nguyen

Διάρκεια: 103’

