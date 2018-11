«Μαρλινα, η δολοφόνος σε τέσσερις πράξεις» (Marlina the Murderer in Four Acts / Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak)

29 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους από την #Weirdwave

Στους έρημους λόφους ενός νησιού της Ινδονησίας, μια συμμορία εισβάλει στο σπίτι της Μαρλίνα, μιας νεαρής χήρας, με κακούς σκοπούς: όχι μόνο της κλέβουν τα ζώα αλλά την αναγκάζουν να τους προσφέρει όλων των λογιών τις «υπηρεσίες». Η Μαρλίνααντεπιτίθεται: δηλητηριάζει κάποια από τα μέλη της συμμορίας κι αποκεφαλίζει τον αρχηγό τους. Μετά ξεκινάει ένα ταξίδι με τελικό προορισμό τη δικαιοσύνη, τη χειραφέτηση, την εκδίκηση και την εξιλέωση. Όμως, ο δρόμος είναι μακρύς. Ειδικά όταν το φάντασμα τουακέφαλου θύματός της αρχίζει να την καταδιώκει.

Σκηνοθεσία: Μούλι Σουρία

Σενάριο: Μούλι Σουρία, Ράμα Αντί

Μουσική: Zeke Khaseli, Yudhi Arfani

Παραγωγή: Rama Adi, Fauzan Zidni, IsabelleGlachant

Παίζουν: Μάρσα Τίμοθι, Ντέα Πανέντρα, Έγκι Φέντλι, Γιόγκα Πρατάμα

Χώρες Παραγωγής: Ινδονησία, Γαλλία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη

Διάρκεια: 93′

Σχόλια