«Με τα λεφτά των άλλων- Η σκοτεινή πλευρά του χρηματοπιστωτικού συστήματος»

του John Kay από τις εκδόσεις Κέδρος

Τί πήγε στραβά στο σκοτεινό πυρήνα του χρηματοπιστωτικού τομέα;

Ο διακεκριμένος οικονομολόγος Τζον Κέι υποστηρίζει ότι η κερδοφορία του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι εν µέρει απατηλή και εν µέρει οφείλεται στην ιδιοποίηση πλούτου που δημιουργείται αλλού – µε τα λεφτά των άλλων. ∆είχνει επίσης ότι ο τοµέας αυτός έχει µεγεθυνθεί υπερβολικά, έχει αποσπαστεί από τις απλές επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή, και έχει μετατραπεί σε έναν κλάδο που κυρίως συναλλάσσεται µε τον εαυτό του, μιλάει µόνο μαζί του και τον κρίνει µε κριτήρια που ο ίδιος έχει δημιουργήσει. Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι η πλειονότητα του κόσμου έχει υιοθετήσει αυτά τα κριτήρια, συνδράμοντας έτσι στην επιβίωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που λόγω απληστίας και κακοδιαχείρισης έχουν επιφέρει κρίσεις και χρεοκοπίες.

Ο Τζον Κέι παρουσιάζει µε σαφήνεια τα λάθη, τις στρεβλώσεις και τα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ παράλληλα προτείνει λύσεις για την επόμενη μέρα.

Μετάφραση: Μαρία- Αριάδνη Αλαβάνου

ISBN: 978-960-04-4878-8

σελ. 512

Ο Τζον Κέι είναι επισκέπτης καθηγητής στο London School of Economics και μέλος του επιστημονικού συλλόγου του St. John’s College της Οξφόρδης. Είναι διευθυντής αρκετών δημόσιων εταιριών και διατηρεί εβδομαδιαία στήλη στους Financial Times. Προΐστατo της αξιολόγησης μετοχών που διενήργησε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, για την οποία υπέβαλε έκθεση το 2012, προτείνοντας ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων, στα οποία περιλαμβάνονται τα Truth about Markets, The long and the Short of It και Obliquity.

