Μένουμε σπίτι: Βιβλία για να μάς γεμίσουν αισιοδοξία!

Άλλη μία εβδομάδα #Μένουμε σπίτι και γεμίζουμε το χρόνο μας διαβάζοντας βιβλία. Αυτή την εβδομάδα προτείνουμε βιβλία αισιόδοξα, ελπιδοφόρα και ταξιδιάρικα..

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, από ένα ταξίδι στο χωροχρόνο που θα κάνουμε με το βιβλίο της Diane Gaston «Αδιέξοδοι έρωτες». Βρισκόμαστε στην Αγγλία στις αρχές του 19ου αιώνα, με πρωταγωνιστή το μαρκήσιο του Τάνερτον. Το βιβλίο είναι σπονδυλωτό και αποτελείται από δύο ιστορίες, τη «Φιλοδοξία και Αθωότητα», όπου πρόκειται για την ιστορία μιας νεαρής που την ερωτεύεται ο γραμματέας του μαρκησίου, αλλά τη διεκδικεί και ο ίδιος ο μαρκησίος και τη «Χαμένη Κόμισσα», όπου μια διαβόητη φυγάς ναυαγεί μαζί με το μαρκήσιο σε ένα ξένο αφιλόξενο τόπο..

Το δεύτερο είναι το «Παρίσι στον κύβο» της Βίκυς Μωραγιάννη. Πλέον ερχόμαστε πιο κοντά στην εποχή μας, με ένα ρομαντικό, αλλά και νοσταλγικό βιβλίο, στο οποίο πρωταγωνίστριες είναι τρεις φίλες η Αλίκη, η Μαρίνα και η Νατάσσα, με φόντο την πανέμορφη γαλλική πρωτεύουσα, αλλά και τη φιλία και τον έρωτα.

Και αφού είπαμε Παρίσι, άραγε εσείς ξέρετε να συμπεριφέρεστε ως γνήσια Παριζιάνα; Όχι; Τότε γρήγορα τρέξτε στις σελίδες του «Πώς να είσαι Παριζιάνα oπου κι αν βρίσκεσαι» (How to be a Parisian wherever you are) των Anne Berest, Audrey Diwan, Caroline de Maigret, Sophie Mas. Πρόκειται για ένα συλλογικό έργο που βοηθά όλες μας με αστείο και έξυπνο τρόπο ν΄ανακαλύψουμε το Παριζιάνικο στυλ που κρύβουμε μέσα μας, είτε είμαστε στην Αθήνα, ή σε άλλη πόλη, ή στο βουνό ή τη θάλασσα.. Και πιστέψτε μας, δε θ’ ανακαλύψετε μόνο το στυλ σας, αλλά βρείτε και υπέροχους τρόπους να περάσει η ώρα της καραντίνας ευχάριστα!

Για το τέλος κρατήσαμε το βιβλίο που από τον τίτλο και μόνο παίρνεις μια βαθιά ανάσα και λες «όλα καλά θα πάνε!»: Τα «μαθήματα ευτυχίας» της Carole Matthews. Η ηρωίδα μας Μόλι έχει φτιάξει το αγρόκτημα Ελπίδα ως εναλλακτικό σχολείο για παιδιά που χρειάζονται ειδική εκπαίδευση. Εκεί, εκτός από τους πρωταγωνιστές της τα ζώα της φάρμας, ένας από τους μαθητές της θα τη φέρει μπροστά σε μία επιλογή, απόφαση ζωής…

Όποιο από όλα και αν διαλέξετε να διαβάσετε, το σίγουρο είναι ότι ένα χαμόγελο και μία σπίθα να φωτίσει κάπου μέσα σας…

Γ.Σ.

