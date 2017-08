O E. X. Καρ είναι η αδιαμφισβήτητη αυθεντία στην ιστορία της Σοβιετικής Ρωσίας και των πρώτων χρόνων της Σοβιετικής Ένωσης. Η Ιστορία της Σοβιετικής Ρωσίας, της οποίας συμπυκνωμένη εκδοχή αποτελεί η Μικρή ιστορία της Ρωσικής Επανάστασης υπήρξε προϊόν τεράστιου μόχθου και εξονυχιστικής έρευνας σε πηγές και αρχεία. Ο συγγραφέας θεώρησε χρήσιμο να υπάρξει ένα είδος συνοπτικής εκδοχής του τεράστιου σε όγκο αυτού έργου, το οποίο τον απασχόλησε επί περίπου τριάντα χρόνια, χωρίς συνεχείς αναφορές στις πηγές και χωρίς υποσημειώσεις, προορισμένο κυρίως για το ευρύ κοινό και για τους σπουδαστές κάθε επιπέδου που αναζητούν μια προσιτή, από κάθε άποψη, εισαγωγή στο θέμα. Η συμπύκνωση της πορείας της επανάστασης βοηθάει τον αναγνώστη να αφομοιώσει καλύτερα μια πυκνή σε γεγονότα και σε εξελίξεις περίοδο, καθώς και τις αντίστοιχες διεργασίες που τη σημάδεψαν.

Μετάφραση: Ανδρέας Παππάς

ISBN: 978-960-16-7207-6

Σελίδες: 344

Ο Έντουαρντ Χάλλετ Καρ (Edward Hallet Carr, 1892-1982) σπούδασε στο Trinity College του Κέµπριτζ. Στέλεχος του Foreign Office από το 1916, έλαβε µέρος στις διαπραγµατεύσεις για την υπογραφή της Συνθήκης των Βερσαλλιών, ως µέλος της βρετανικής αντιπροσωπείας.

Το 1936 παραιτήθηκε από το Foreign Office και από το 1941 έως το 1946 υπήρξε συνεργάτης των Times, όπου, µεταξύ άλλων, σχολίαζε τα γεγονότα του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου και των πρώτων µεταπολεµικών χρόνων. Το διάστηµα 1953-1955 δίδαξε στο Balliol College της Οξφόρδης και από το 1956 στο Trinity Collegeτου Κέµπριτζ.

Το συγγραφικό του έργο υπήρξε πλούσιο, περιλαµβάνοντας, µεταξύ άλλων, τα έργα The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939 (1939), 1917: Before and After (1960), From Napoleon to Stalin and Other Essays (1980), Twilight of the Comintern (1982). Opus magnum, ωστόσο, του Καρ υπήρξε αναµφισβήτητα το Α History of SovietRussia, του οποίου ο πρώτος τόµος εκδόθηκε το 1950 και ο ένατος και τελευταίος (µε τη συνεργασία του R.W. Davis και µε τίτλο Τα θεµέλια ενός οικονοµικού σχεδιασµού: (1926-1929) το 1978. Οι τρεις πρώτοι τόµοι του µνηµειώδους αυτού έργου είχαν κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδόσεις Υποδοµή το 1977, 1978 και 1979 αντίστοιχα, µε τον τίτλο Ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης, 1917-1923. Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί επίσης το έργο του Έ.Χ. Καρ Τι είναι ιστορία;, σε μετάφραση Ανδρέα Παππά.

Όταν πέθανε ο Καρ, το 1982, οι Times έγραψαν: «Με επιδεξιότητα και ψυχραιµία χειρουργού ανέτεµνε το πρόσφατο παρελθόν».