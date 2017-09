Milo Z @ Gazarte Roof Stage!

Όταν ο frontman ενός group λέει αυτό τότε ένα απόλυτα «hot» live δεν είναι προσδοκία, είναι… υπόσχεση!

Φρενήρης ρυθμός, sexy διάθεση, σύγχρονος ήχος, ψυχεδελικά πνευστά, κιθαριστικές εξάρσεις και το καταιγιστικό μπάσο δημιουργούν μια καυτή Soul Funk ατμόσφαιρα η οποία εκτοξεύεται από την «εξωπραγματική» performance του Milo που αλληλεπιδρά τόσο ουσιαστικά με το κοινό που κυριολεκτικά το κάνει ό,τι θέλει!

Στη μουσική των Milo Z τα λαϊκά στρώματα της Νέας Υόρκης συναντούν, εικαστικούς, μουσικούς, ποιητές, πάνκηδες, παράνομους. To live των Milo Z είναι εμπειρία και αυτό είναι κάτι που επιβεβαιώνεται από το πλήθος φανατικών θαυμαστών που έχουν. Η Ελλάδα είναι ένας προορισμός που επισκέπτονται σχετικά συχνά για live καθώς η σχέση τους με το ελληνικό κοινό είναι πολύ ιδιαίτερη. Κορυφαία στιγμή στη χώρα μας είναι η sold out συναυλία τους στο Λυκαβηττό το 2007 με 4000 θεατές!

Στις 17 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Roof Stage του gazarte για να ξεκινήσει η νέα σεζόν με τον πιο δυναμικό τρόπο!

Όπως λέει και το motto τους, «Μake them dance, make them sweat, leave them longing for more…».

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου

Τιμή εισιτηρίου*: προπώληση: 13€, ταμείο: 15€

Ώρα έναρξης: 22:00

*** Τα εισιτήρια είναι θεάματος & δεν περιλαμβάνουν ποτό

Gazarte Roof Stage, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, τηλ. 210 3460347

Σχόλια