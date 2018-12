Minnie the Moocher: το απόλυτο στέκι των Χριστουγέννων!

Λαμπερά αστέρια, κόκκινες και χρυσές μπάλες αιωρούνται από το καταπράσινο ταβάνι του. Μικρές γιορτινές λεπτομέρειες κρύβονται σε κάθε γωνιά του… Στο Minnie the Moocher τα Χριστούγεννα είναι ήδη εδώ!

Το πιο αυθεντικό all day bar της πόλης, που έκανε τον πεζόδρομο της Τσακάλωφ το απόλυτο σημείο συνάντησης, εδώ και έξι χρόνια έχει πάντα τον τρόπο να κάνει τις στιγμές μας ιδιαίτερες, σαν μικρά ξεχωριστά σημεία αναφοράς.

Ίσως γι’ αυτό επιστρέφουμε πάντα εκεί: Για έναν καλοφτιαγμένο καφέ ή να τσιμπήσουμε κάτι ελαφρύ τα μεσημέρια. Για ένα βιαστικό μα απολαυστικό aperitivo μετά το γραφείο. Για ν’ απολαύσουμε ένα signature cocktail ή ένα από τα premium ποτά σε βαρύ κρυστάλλινο ποτήρι, το βράδυ. Ιδιαίτερα τότε που το σκοτάδι έχει πέσει στην πόλη, που αφήνουμε το βήμα μας να βουλιάξει μαλακά στα αφράτα χαλιά και βλέπουμε την βελούδινη κουρτίνα να κλείνει πίσω μας. Τότε είναι που ξάφνου απέχουμε μίλια μακριά από την πεζή πραγματικότητα και ζούμε τ’ όνειρο.

Το Minnie the Moocher είναι πάντα τόσο οικεία απαράλλακτο και την ίδια στιγμή τόσο διαφορετικό. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς! Είναι το bar που θα ήθελαν για στέκι τους οι ιδιοκτήτες. Γι’ αυτό και δεν μένουν ποτέ στάσιμοι, χωρίς όμως ν’ αλλοιώνουν στο παραμικρό την αρχική ταυτότητα του χώρου, προσθέτοντας διαρκώς μικρές ενδιαφέρουσες πινελιές: Ένα καινούριο πιάτο στον κατάλογο, όπως την Tortilla με σολομό, γιαούρτι με Dijon και πανταρόφυλλα, ή ένα ακόμη vintage αντικείμενο σε μια γωνιά….

Αυτές τις γιορτές μας περιμένουν, λοιπόν, με πολλές εκπλήξεις. Μικρές και μεγαλύτερες, που κάνουν όμως πάντα την διαφορά.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο φίλοι, ο αρχιτέκτονας Γιάννης Καρβουτζής και ο επιχειρηματίας Γιώργος Λεουτσάκης σκέφτηκαν να φτιάξουν έναν χώρο, στον οποίο θα ήθελαν να γίνουν θαμώνες οι ίδιοι. Ένα μπαρ που θα τους καλύπτει σε όλα: Στην αισθητική, στα ποτά, στη μουσική, ακόμη και στην παραμικρή λεπτομέρεια-όπως ένα ποτήρι ή ένα μικροαντικείμενο. Κάπως έτσι πριν από πέντε χρόνια ξεκίνησε τη λειτουργία του το Minnie the Moocher, το classic all day bar στον πεζόδρομο της Τσακάλωφ.

Το όνομά του είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο τραγούδι του Cab Calloway που γράφτηκε την εποχή της ποτοαπαγόρευσης στην Αμερική (1931), πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα και θεωρείται ο προπομπός για το ορχηστρικό, swing και jazz ρυθμό που θα είναι πάντα επίκαιρος.

Η παρουσία της μούσας του Minnie the Moocher, της «Μίνι της τρακαδόρισσας» (αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού στα ελληνικά) είναι αισθητή: Από τα γεωμετρικά πλακάκια του δαπέδου, τους δερμάτινους καναπέδες, τα vintage αντικείμενα, τις γύψινες λεπτομέρειες της οροφής, μέχρι τη μουσική και τα signature cocktails. Όλα παραπέμπουν στο μεσοπόλεμο και την εποχή της Ποτοαπαγόρευσης, ενώ το καθετί προσφέρεται γενναιόδωρα. Άλλωστε, όπως λέει και το τραγούδι “Minnie had a heart as big as a whale” («Η Μίνι είχε καρδιά όσο μεγάλη όσο μια φάλαινα»).

Minnie the Moocher, Τσακάλωφ 6, Κολωνάκι, τηλ.: 210 3641686

Σχόλια