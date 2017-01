Miss Catalina’s music makes the world go round – The Party!

Το πρώτο party της φετινής χρονιάς δε θα μπορούσε παρά να μας ανοίξει ορίζοντες και όρεξη για μακρινά και ωραία μουσικά ταξίδια! Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου υποδεχόμαστε τη Miss Catalina,τη sound selector parexcellence που μας συστήνεται ως music traveller και είναι αυτό ακριβώς!

Η Miss Catalina, γνωστή από την πορεία της στα πλέον αναγνωρισμένα μπαρ του Κέντρου της Αθήνας καθώς και επιλεκτικά μέρη σε όλη την Ελλάδα, καταφέρνει, με το ξεχωριστό ταμπεραμέντο της και την πάντα ευδιάθετη παρουσία της, να μετατρέπει ένα event σε μια πολυεπίπεδη sophisticated fiesta.

Μεταξύ άλλων είναι resident dj των ξέφρενων Vagαbond parties ενώ έχει επιμεληθεί μουσικά σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αθήνα.

Εμπνέεται από τις περιπέτειές της σε όλη την υδρόγειο έχοντας μια αδυναμία στην κουλτούρα των Λατίνων. Οι μουσικές της επιλεγμένες από όλα τα είδη του παγκόσμιου μουσικού πολιτισμού ταξιδεύουν, εκπλήσσουν, ενθουσιάζουν!

Με ενθουσιασμό λοιπόν κι εμείς την υποδεχόμαστε στα decks του Quilombo Centro Cultural και σας προσκαλούμε όλους σε αυτό το soulful εκλεκτικό dj set με Global beats και funky grooves, nudisco, electro και tropicaltunes.

+ Η Quilombo Band και οι αφρο-βραζιλιάνικοι ρυθμοί των κρουστών της, θα πλημμυρίσουν το χώρο του Quilombo Centro Cultural και θα απογειώσουν τις μουσικές επιλογές της Miss Catalina αφού όπως και η ίδια μας είπε: «τα live βραζιλιάνικα κρουστά, μου ξυπνούν μνήμες μοναδικές από το Pelourinho του Salvador στην Bahia».

Το Quilombo Centro Cultural είναι ένας πολυχώρος τέχνης και πολιτισμού που δημιουργήθηκε το 2004, από μια μπάντα μουσικών με κοινό χαρακτηριστικό την αγάπη για τη μουσική και την κουλτούρα της Βραζιλίας. Μέσα σε λίγα χρόνια η μπάντα Quilombo ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και μαζί της το μήνυμα της συσπείρωσης γύρω από την έννοια της δημιουργικής κοινότητας στην οποία αναφέρεται το όνομά μας και η οποία αποτελεί μέχρι και σήμερα τον βασικό ιδεολογικό μας πυρήνα.

Τα τελευταία χρόνια, το Quilombo ανοίγει όλο και περισσότερο σε διαφορετικές μορφές τέχνης και αγκαλιάζει κουλτούρες απ’ όλο τον κόσμο. Εκτός από τα εργαστήρια μουσικής, φιλοξενεί και εργαστήρια χορού και θεάτρου, καθώς και θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, ημερίδες.

Σάββατο 28 Ιανουαρίου

Ώρα έναρξης: 23.00

Είσοδος Δωρεάν

Quilombo Centro Cultural, Σερβίων 8 & Λ. Αθηνών 44, Ακαδημία Πλάτωνος, τηλ.: 210 5227961, 6938736307

