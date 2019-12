«Να είσαι Γενναία»

της Σέριλ Στρέιντ από τις εκδόσεις Key Books

Το 2020 είναι μόνο μερικές εβδομάδες μακριά και όλοι αναζητάμε νέες ιδέες, στόχους, προκλήσεις και κυρίως έμπνευση που θα μας βοηθήσουν να πάμε τη ζωή μας παρακάτω. Κάποιοι στόχοι που βάλαμε για το 2019 επιτεύχθηκαν, κάποιοι άλλοι έμειναν στη μέση, και σίγουρα υπήρξαν και μερικοί που απλώς εγκαταλείφθηκαν γιατί στην πορεία δεν μας κινητοποιούσαν πλέον.

Η Σέριλ Στρέιντ στο βιβλίο της Να Είσαι Γενναία έρχεται να μας θυμίσει πως ότι και να συνέβη, θετικό ή αρνητικό, έχει βάλει ένα λιθαράκι στη μεγάλη εικόνα της ζωής μας. Και οι αποτυχίες μας πάνε μπροστά. Και οι κακουχίες. Όπως και όλες εκείνες οι φορές που ράγισε η καρδιά μας.

Η Στρέιντ έχει βιώσει μια ζωή έντονη. Έχασε την μητέρα της σε νεαρή ηλικία, παντρεύτηκε και χώρισε γρήγορα, ναρκωτικά και εφήμερες σχέσεις δοκίμασαν τα όρια του μυαλού, του σώματος και της καρδιάς της. Μια στιγμή, όμως, ήταν αρκετή για να τη βγάλει από το αδιέξοδο. Η απόφαση της να περπατήσει μόνη 1.700 χιλιόμετρα στο Μονοπάτι του Ειρηνικού Ωκεανού την οδήγησε στη λύτρωση. Και μετά ήρθε και η επιτυχία. Η περιπέτεια της έγινε βιβλίο με τίτλο Άγρια, το βιβλίο παγκόσμιο bestseller και τελικά ταινία που προτάθηκε για δύο Όσκαρ.

Το Να Είσαι Γενναία της Στρέιντ, χαρακτηρίστηκε ένα εγχειρίδιο της ψυχής. Εδώ έχει συγκεντρώσει τα καλύτερα αποφθέγματα από τα βιβλία, τα άρθρα και τις εκπομπές της και μέσα από αυτά μας ωθεί να ανακαλύψουμε τα ανεξάντλητα αποθέματα αγάπης, συμπόνοιας, συγχώρεσης και αντοχής που έχουμε όλοι μέσα μας.

Είναι το τέλειο δώρο να κάνεις και να λάβεις. Είναι το βιβλίο που θα σου υπενθυμίσει, πως ό,τι κι αν συμβεί, η γενναία σου φύση θα νικήσει.

ISBN: 978-618-5265-21-2

Σελίδες: 152

Η Σέριλ Στρέιντ γεννήθηκε στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ. Είναι συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller Άγρια και των βιβλίων Να Είσαι Γενναία, Torch και Tiny Beautiful Things. Διηγήματα και δοκίμιά της έχουν δημοσιευθεί σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες, μεταξύ άλλων στα New York Times Magazine, The Washington Post Magazine, Allure και Self. Τα δοκίμια της έχουν συμπεριληφθεί στην ανθολογία του Pushcart Prize και δύο φορές στα Καλύτερα Αμερικάνικα δοκίμια. Ζει στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

