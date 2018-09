Nashville Pussy Live in Athens!

Γεννήθηκαν στα ηλεκτρικά καταγώγια της Ατλάντα της Γεωργίας στα μέσα της δεκαετίας του ’90 κι έκτοτε παίζουν ένα ανελέητο κυνηγητό με όλα ανεξαιρέτως τα φετίχ της ηλεκτρικής ζούγκλας: psychobilly που σε στέλνει αδιάβαστο, δηλητηριώδες cowpunk,χορταριασμένο μέταλ του Νότου, όλα υπό το παραμορφωτικό πρίσμα ενός ιδιόμορφου σεβασμού στις παραδοσιακές αξίες του κλασικού μεθυσμένου hard rock.

Αρχηγοί το αρχετυπικό rock ‘n’ roll ζεύγος των Blaine Cartwright και Ruyter Suys, φοβερός και τρομερός συνδυασμός husband-wife που έχει κατορθώσει να ανεβάσει το συγκρότημα στους επτά ουρανούς του underground κερδίζοντας έναν απόλυτο καλτ χαρακτήρα και χιλιάδες ορκισμένων οπαδών ανά τον πλανήτη.

Τα live shows τους είναι εμπειρία ζωής που απελευθερώνουν τόνους αδρεναλίνης και η δισκογραφία τους ευαγγέλια του ροκ φτιαγμένα από σεξ, ντραγκς, αλκοόλ και ανελέητους τσαμπουκάδες: Let Them Eat Pussy (1998), High As Hell (2000), Say Something Nasty (2002), Keep on Fucking Live in Paris (DVD, live, 2003), Get Some! (2005), Dirty Best of Nashville Pussy (Best of, 2005), Live in Hollywood (DVD, live, 2008), From Hell to Texas (2009), Live in Rennes (live, 2011), From Hell to Texas (Re-mixed, 2012), Live and Loud in Europe (live, 2012), Up the Dosage (2014), Ten Years of Pussy! (2015).

Δεν έχεις συχνά τη δυνατότητα, να βλέπεις να ξετυλίγεται ολοζώντανα μπροστά σου, η εξελικτική πορεία του ορισμού του rock ‘n’ roll ανά τους αιώνες! Άρπαξε την ευκαιρία την Παρασκευή 5/10/2018 στο AN Club.

Special act: Low Gravity Band

Παρασκευή 05 Οκτωβρίου 2018

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

Ώρα έναρξης: 21:30

Τιμή εισιτηρίων: 20 € προπώληση,, 23 € είσοδος

AN Club, Σολωμού 17-19, Εξάρχεια

Σχόλια