Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

Από τις 26 έως και τις 29 Σεπτεμβρίου το Ίδρυμα Schwarz, η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και το Curtis on Tour, the Nina von Maltzahn Global Touring Initiative, ενώνουν για τέταρτη συνεχή χρονιά τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν τις «Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη».

Ένα ξεχωριστό φεστιβάλ υψηλού επιπέδου, το οποίο πλέον αποτελεί θεσμό στην πόλη κάθε φθινόπωρο, γίνεται το σημείο σύζευξης της διαπολιτιστικής κουλτούρας την οποία πρεσβεύει το Ίδρυμα Schwarz, της παράδοσης και της ιστορίας που αντιπροσωπεύει η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη και του κύρους που φέρει η υπογραφή του Ινστιτούτου Μουσικής Curtis (Curtis Institute).

«Μία από τις καλύτερες Ακαδημίες του κόσμου» σύμφωνα με το ΒΒC Culture, το Curtis Institute of Music συνδυάζει την παράδοση και την καινοτομία, εκπαιδεύοντας εξαιρετικά ταλαντούχους νέους μουσικούς ως «καλλιτέχνες-πολίτες», οι οποίοι συνδέονται και αλληλεπιδρούν με την τοπική και παγκόσμια κοινότητα μέσω της μουσικής δημιουργίας.

Και φέτος, σημαντικοί μουσικοί του Curtis Institute of Music δημιουργούν στη σκηνή του Cotsen Hall (το αμφιθέατρο της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα) ένα ατμοσφαιρικό soundtrack με αριστουργήματα της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας. Δύο καθηγητές συμπράττουν επί σκηνής με φοιτητές του Curtis Institute of Music και δίνουν ρεσιτάλ δεξιοτεχνίας. Ξεχωριστή μνεία αξίζει να γίνει στο σπουδαίο Mikael Eliasen, εκπαιδευτή και μουσικό συνοδό με λαμπρή πορεία στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Έχει διατελέσει μουσικός διευθυντής του Κέντρου Όπερας του Σαν Φρανσίσκο (1994-1996) και καλλιτεχνικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Όπερας και Φωνητικής Τέχνης του Βελγίου (1984-1994), ενώ το 2013 διορίστηκε καλλιτεχνικός διευθυντής της Όπερας της Φιλαδέλφειας. Με πλούσιο διδακτικό έργο στο βιογραφικό του (Aix-en-Provence/Ωδείο της Σανγκάης, Ωδείο Τσαϊκόφσκι της Μόσχας, Κέντρο Μουσικής της Ιερουσαλήμ, Κρατική Όπερα της Πράγας), εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό του Curtis το 1986 και είναι επικεφαλής του τμήματος από το 1988. Έχει συνεργαστεί με αναρίθμητους τραγουδιστές σε ρεσιτάλ ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Robert Merrill, Tom Krause, John Shirley-Quirk, Elly Ameling και πολλών ακόμη.

Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Από τις 26 έως τις 29 Σεπτεμβρίου στη «ζεστή» αίθουσα Cotsen Hall.

Τέσσερις φθινοπωρινές νύχτες γεμάτες μουσική. Τέσσερις νύχτες με κορυφαίες μελωδίες διαχρονικών συνθέσεων. Τέσσερις παραστάσεις που πιστοποιούν τη διαχρονικότητα της κλασικής μουσικής, ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών του αθηναϊκού φιλόμουσου κοινού.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου, 20:30

Music for Cello & Piano

Oliver Herbert, cello

Xiaohui Yang, piano (’13)

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, 20:30

Music of War and Peace

Jonathan Beyer, baritone (’18)

Claire Bourg, violin

Edward Gazouleas, viola (’84)

Oliver Herbert, cello

Xiaohui Yang, piano (’13)

Mikael Eliasen, piano

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, 20:30

Operatic Favorites

Sophia Hunt, mezzo-soprano

Jonathan Beyer, baritone (’18)

Mikael Eliasen, piano

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου, 20:30

Farewell Concert: Dream with Me

Sophia Hunt, mezzo-soprano

Jonathan Beyer, baritone (’18)

Claire Bourg, violin

Edward Gazouleas, viola (’84)

Oliver Herbert, cello

Xiaohui Yang, piano (’13)

Mikael Eliasen, piano

*Υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξουν τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

H Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα είναι ένα φημισμένο επιστημονικό κέντρο μελέτης του Ελληνισμού που περιέχει περισσότερα από 138.000 σπάνια βιβλία, αρχεία, χειρόγραφα και ερευνητικό υλικό που φωτίζουν όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Η Βιβλιοθήκη διοργανώνει επιστημονικές διαλέξεις, σεμινάρια, συμπόσια, εκθέσεις, πραγματοποιεί δημοσιεύσεις και επιδιώκει να ανοιχτεί προς το ευρύτερο κοινό, προκειμένου να αναδείξει τη σημασία της ελληνικής κουλτούρας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Από τον Αύγουστο του 2015, η Γεννάδειος σε συνεργασία με το Ίδρυμα Schwarz φιλοξενεί το φεστιβάλ ΝΥΧΤΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, στο οποίο συμμετέχουν καλλιτέχνες του διάσημου Μουσικού Ινστιτούτου Curtis που ζωντανεύουν το πολιτιστικό τοπίο της πόλης στις αρχές του φθινοπώρου.

ΙΔΡΥΜΑ SCHWARZ

Το Eλληνογερμανικό Πολιτιστικό Κοινωφελές Ίδρυμα Schwarz (Schwarz Foundation) είναι ένας οργανισμός με βασικό λειτουργικό του στόχο την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Οι αλλαγές που συντελούνται στην Ευρώπη συνεχίζονται και απαιτούν αλλαγή σκέψης και φιλοσοφίας ζωής. Αφορμή για την ίδρυση του Ιδρύματος αποτέλεσε η αναγκαιότητα έμπρακτης συνδρομής σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής σκέψης. Μέσω των προγραμμάτων του, το Ίδρυμα Schwarz επιθυμεί να ενθαρρύνει και να στηρίξει το διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ ανθρώπων που δραστηριοποιούνται ενεργά στη δημιουργία μιας νέας Ευρώπης. Εδώ και εννέα χρόνια, στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος βρίσκεται το πεδίο του Πολιτισμού. Ο διάλογος μέσω της Τέχνης και της Μουσικής επιτρέπει την αποδοχή και την αντανάκλαση απέναντι στο «ξένο», στο διαφορετικό. To Ίδρυμα Schwarz είναι γνωστό στη χώρα μας για τη φιλοξενία νέων, ταλαντούχων, διεθνών καλλιτεχνών στο ακριτικό νησί της Σάμου, σε μια καλλιτεχνική συνύπαρξη που έχει ως στόχο να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των λαών μέσω της Τέχνης. Μια πλατφόρμα δημιουργικής εργασίας, ανταλλαγής πολιτιστικών απόψεων αλλά και μουσικών διαλόγων που ζωντανεύει κάθε χρόνο στη Σάμο, σε κομβικό σημείο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Έχοντας παρουσιάσει εννέα κατά σειρά μουσικά φεστιβάλ στο Αρχαίο Θέατρο του Πυθαγορείου (Samos Young Artists Festival) από το 2010 μέχρι σήμερα, επτά εκθέσεις καλλιτεχνών διεθνούς φήμης (Harun Farocki /2012, Slavs and Tatars / 2013, Nevin Aladağ /2014, Αleksandra Domanovic/2015, A World Not Ours/επιμέλεια Κ. Γρέγου/2016, Summer of Love/επιμέλεια Κ. Γρέγου/2017, Ανατομία της Πολιτικής Μελαγχολίας/επιμέλεια Κ. Γρέγου/2018 ), αλλά και ξεχωριστές θεατρικές παραγωγές, το Ίδρυμα Schwarz συνεχίζει για ένατη χρονιά το έργο του με τη διοργάνωση ξεχωριστών πολιτιστικών εκδηλώσεων, επεκτείνοντας το έργο του πέρα από το νησί της Σάμου, για τέταρτη φορά, και στην πόλη της Αθήνας.

CURTIS INSTITUTE OF MUSIC

Το Ινστιτούτο Μουσικής Curtis εκπαιδεύει εξαιρετικά ταλαντούχους νέους μουσικούς, οι οποίοι συνδέονται και αλληλεπιδρούν με την τοπική και παγκόσμια κοινότητα μέσω της μουσικής δημιουργίας υψηλού επιπέδου. Ένα από τα πιο επιλεκτικά σχολεία στις ΗΠΑ, το Ινστιτούτο Curtis δέχεται κατά μέσο όρο το τέσσερα τοις εκατό των υποψηφίων κάθε χρόνο και η πολιτική χωρίς δίδακτρα που εφαρμόζει εξασφαλίζει ότι το ταλέντο και η καλλιτεχνική προοπτική είναι οι μόνες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στην ακαδημία. Με μία μικρή ομάδα 175 σπουδαστών, το Curtis εξασφαλίζει ότι κάθε νεαρός μουσικός λαμβάνει εκπαίδευση απαράμιλλης ποιότητας, που διακρίνεται για τη φιλοσοφία “μαθαίνω παίζοντας” και την εξατομικευμένη προσοχή από μια σχολή που περιλαμβάνει ένα υψηλό ποσοστό εν ενεργεία μουσικών. Οι σπουδαστές του Curtis τελειοποιούν την τεχνική τους μέσω περισσότερων από 200 παραστάσεις –ορχήστρα, όπερα, σόλο και μουσική δωματίου- που δίνουν κάθε χρόνο, καθώς και μέσω προγραμμάτων που παρέχουν πρόσβαση στις τέχνες και την εκπαίδευση της κοινότητας. Η εκπαίδευση στον πραγματικό κόσμο επιτρέπει σε αυτούς τους εξαιρετικούς νέους μουσικούς να ενταχθούν στην ομάδα των πρωτοπόρων ερμηνευτών, συνθετών, μαέστρων και ηγετών της μουσικής σκηνής, αποκτώντας βαθιά επιρροή στα μουσικά δρώμενα τόσο επί σκηνής όσο και στην κοινότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.curtis.edu)

CURTIS ON TOUR

To Curtis on Tour είναι η παγκόσμια περιοδεία της Μουσικής Ακαδημίας Curtis, σε πρωτοβουλία της Nina von Maltzahn. Η υλοποίηση της φιλοσοφίας «μαθαίνω παίζοντας» προσφέρει στους μαθητές μια ρεαλιστική, επαγγελματική εμπειρία περιοδείας παγκόσμιου βεληνεκούς πλάι σε γνωστούς αποφοίτους και καθηγητές. Εκτός από τις παραστάσεις, οι μαθητές συχνά προσφέρουν master classes, παραστάσεις σε Ωδεία, καθώς και άλλες δραστηριότητες στις πόλεις που επισκέπτονται. Το Curtis on Tour προωθεί, επίσης, solo performances των σπουδαστών με κορυφαίες ορχήστρες και recitals. Aπό το 2008, όταν καθιερώθηκε το Curtis on Tour, οι μαθητές, καθηγητές και απόφοιτοι έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 200 συναυλίες σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Βόρειας και Νότιας Αμερικής.

26, 27, 28 & 29 Σεπτεμβρίου 2018

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Αναπήρων Πολέμου 9, Κολωνάκι, τηλ.: 210-72.10.536 (εσ. 301)

Αίθουσα Cotsen Hall

Είσοδος ελεύθερη με δελτίο εισόδου μία ώρα πριν την έναρξη κάθε συναυλίας

