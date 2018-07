O Alborosie live στην Τεχνόπολη!

Ο σπουδαίος αυτός καλλιτέχνης θα μας επισκεφτεί λίγο μετά από την κυκλοφορία του 6ου studio album της καριέρας του, » Alborosie Meets The Wailers United: Unbreakable» , στην ηχογράφηση του οποίου έχει συνεργαστεί με την… dream team της reggae σκηνής , ξεκινώντας από τα βασικότερα μέλη των θρυλικών Wailers του Bob Marley , καθώς και με μια σειρά εξαιρετικών τραγουδιστών, όπως οι Chronixx, Jah Cure, Beres Hammond και J Boog.

Γεννημένος στην Σικελία από Αλβανικής καταγωγής γονείς, πριν 40 χρόνια, ο Alberto D ‘ Ascola έδειξε από νωρίς την κλίση του στη μουσική. Πλέον, διαθέτει εξαιρετικές ικανότητες σε πολλά διαφορετικά όργανα, όπως στην κιθάρα, το μπάσο, τα drums , τα πλήκτρα.

Ξεκίνησε την περιπετειώδη πορεία του το 1993, σε ηλικία μόλις 15 ετών, με το ιταλικό συγκρότημα Reggae National Tickets , στην πόλη του Bergamo . Το 2001, αποφάσισε να ακολουθήσει σόλο καριέρα και μετακόμισε στο Kingston της Jamaica , θέλοντας να βρίσκεται κοντά στις ρίζες της Reggae μουσικής και να γνωρίσει βαθύτερα την Rastafari κουλτούρα. Τα πρώτα χρόνια δεν ήταν εύκολα, αλλά καθώς περνούσε ο καιρός γινόταν όλο και πιο αποδεκτός από τους ντόπιους μουσικούς. Αρχικά, δούλεψε ως μηχανικός ήχου και παραγωγός, συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες όπως ο Ky – Mani Marley (γιος του Bob Marley) και o Gentleman , και το 2008 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο album του, » Soul Pirate «, που πλέον θεωρείται σημείο αναφοράς για τη συγκεκριμένη σκηνή.

Έκτοτε, έχει κυκλοφορήσει αρκετά albums και remixes – με γνωστότερα τα » Escape From Babylon » (2009), «2 Times Revolution » (2011), » Sound The System » (2013), » Freedom & Fyah » (2016) – σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία με hits όπως τα » Rastafari Anthem «, » Call Up Jah «, » Kingston Town «.

Το 2011, σε μία σπάνια περίσταση, τιμήθηκε με το Βραβείο M . O . B . O . ( Music Of Black Origin ) ως το Καλύτερο Reggae Act της Χρονιάς, γεγονός που τον εδραίωσε ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους μιας μουσικής που, εδώ και χρόνια, έχει πάψει να περιορίζεται από την φυλή, το χρώμα του δέρματος και την εθνικότητα.

Τρίτη 24 Ιουλίου

Η προπώληση ξεκινάει στα 20 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί προς 22 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 25 ευρώ.

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324