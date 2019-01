«Ο χλομός βασιλιάς»

του David Foster Wallace από τις εκδόσεις Κέδρος

«Αν ξέρεις τις απόψεις ενός ανθρώπου για τη φορολογία, μπορείς να φανταστείς ολόκληρη τη φιλοσοφία του», γράφει ο Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας σ’ αυτό, το τελευταίο του μυθιστόρημα.

Ο νεαρός εκπαιδευόμενος στο τοπικό παράρτημα της Φορολογικής Υπηρεσίας, ονόματι Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας, παρατηρεί με ενδιαφέρον τους υπαλλήλους της. Του μοιάζουν φυσιολογικοί, με τις αρετές και τις αδυναμίες τους. Όσο όμως περνά ο καιρός, συνειδητοποιεί τους τρόπους με τους οποίους οι υπάλληλοι αυτοί αντιμάχονται την εργασιακή ρουτίνα και ανακαλύπτει μια ευρεία γκάμα από ξεχωριστές προσωπικότητες. Ο νεαρός εκπαιδευόμενος έχει φτάσει ακριβώς στην εποχή που κάποιες δυνάμεις μέσα στην υπηρεσία συνωμοτούν για να εξαλείψουν και τα τελευταία ίχνη ανθρωπιάς κι αξιοπρέπειας που έχουν απομείνει στους εργαζόμενους…

Ο Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας πλάθει χαρακτήρες με πλούσιο εσωτερικό κόσμο και θέτει σημαντικά ερωτήματα για το πώς το περιβάλλον και το αντικείμενο της εργασίας επηρεάζουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Επιδιώκει παράλληλα να αναδείξει τον ηρωισμό που ενυπάρχει ακόμη και στις πλέον κοινότοπες πτυχές της καθημερινότητας. Ένα σπουδαίο μυθιστόρημα από έναν ανεπανάληπτο συγγραφέα.

ISBN: 978-960-04-4912-9

σελ.600

Μετάφραση: Γιώργος Κυριαζής

Ο Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου του 1962 στην Ίθακα της Νέας Υόρκης. Ο πατέρας του ήταν καθηγητής φιλοσοφίας και η μητέρα του καθηγήτρια αγγλικών. Σε νεαρή ηλικία ο Γουάλας μετακόμισε με την οικογένειά του στο Ιλινόι. Εκεί ασχολήθηκε από νωρίς με το τένις, και έφτασε μάλιστα να θεωρείται ένας από τους πλέον ταλαντούχους έφηβους παίκτες της περιφέρειάς του. Ο Γουάλας σπούδασε στο κολέγιο Άμχερστ της Μασαχουσέτης και ως πτυχιακή εργασία στο τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας κατέθεσε το πρώτο μυθιστόρημα που έγραψε. Με κάποιες αλλαγές στο αρχικό χειρόγραφο, το κείμενο εκδόθηκε το 1987 με τον τίτλο Η σκούπα και το σύστημα. Εκτός από το πτυχίο του στην Αγγλική Φιλολογία απέκτησε πτυχίο στη Φιλοσοφία, τομέα στον οποίο εμβάθυνε περαιτέρω με ειδίκευση στη Φιλοσοφία των Μαθηματικών, και πιο συγκεκριμένα στην Τροπική Λογική.

Την περίοδο που φοιτούσε στο Άμχερστ, ο Γουάλας αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα με την κατάθλιψη που τον ταλαιπωρούσε και αναγκάστηκε να νοσηλευτεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όταν έλαβε το πτυχίο του στη Φιλοσοφία, αναχώρησε για το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, για να φοιτήσει στο πρόγραμμα δημιουργικής γραφής. Στη συνέχεια, παρακολούθησε μαθήματα Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ωστόσο σύντομα εγκατέλειψε τις σπουδές του. Το 1989 δημοσιεύτηκε το δεύτερο βιβλίο του, η συλλογή διηγημάτων Κορίτσι με παράξενα μαλλιά, η οποία, μολονότι παρουσίασε στο κοινό ορισμένες από τις καλύτερες ιστορίες που θα έγραφε, δεν σημείωσε ανάλογη επιτυχία με το ντεμπούτο του.

Επόμενος σταθμός το Σίρακιουζ της Νέας Υόρκης, όπου και συνέθεσε το μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου μυθιστορήματός του, που έμελλε να είναι το αποκορύφωμα της καριέρας του. Το Infinite Jest, ένα κολοσσιαίο, γλωσσικά και αφηγηματικά, μυθιστόρημα χιλίων εκατό σελίδων, με θέμα τις πάσης φύσεως εξαρτήσεις του σύγχρονου Δυτικού ανθρώπου, χαιρετίστηκε από σημαντικότερα και πλέον καινοτόμα μυθιστορήματα των τελευταίων τριάντα χρόνων. Το βιβλίο επηρέασε όσο λίγα τους συγχρόνους του Γουάλας αλλά και τους συγγραφείς της επόμενης γενιάς, κυρίως στον αγγλοσαξονικό αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

Όντας περιζήτητος λόγω της επιτυχίας του Infinite Jest, ο Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας συνεργάστηκε το επόμενο διάστημα με διάφορα περιοδικά, όπως τα Harper’s και Atlantic, γράφοντας περίτεχνα σπαρταριστά άρθρα, στα οποία συνδύαζε με ιδανικό τρόπο την ερευνητική δημοσιογραφία με την αφηγηματική δεινότητα και την εγκυκλοπαιδική του ευρυμάθεια. Τα άρθρα και οι βιβλιοκριτικές του συγκεντρώθηκαν σε δύο τόμους όσο βρισκόταν εν ζωή, τα A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again (1997) και Consider the Lobster (2005), ενώ μετά τον θάνατό του εκδόθηκαν οι συλλογές κειμένων του Both Flesh and Not (2012) και String Theory: David Foster Wallace on Tennis (2016). Όσο ζούσε, εκδόθηκαν ακόμη οι συλλογές διηγημάτων του Brief Interviews With Hideous Men και Αμερικανική λήθη (κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος).

Δίδαξε επί χρόνια αγγλική λογοτεχνία και δημιουργική γραφή στο κολέγιο Έμερσον του Ιλινόι και στο κολέγιο Πομόνα. Ανάμεσα στις πολυάριθμες διακρίσεις που έλαβε ξεχωρίζουν η υποτροφία του ιδρύματος ΜακΆρθουρ και τα βραβεία Lannan και Whiting.

Έπειτα από την πολύχρονη μάχη του με την κλινική κατάθλιψη, ο Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας έδωσε τέλος στη ζωή του στις 12 Σεπτεμβρίου του 2008 στο Κλέρμοντ της Καλιφόρνια. Ο xλομός βασιλιάς εκδόθηκε τρία χρόνια μετά τον θάνατό του και συμπεριλήφθηκε στην τελική τριάδα των φιναλίστ για το Βραβείο Πούλιτζερ το 2012.

Σήμερα ο Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας θεωρείται ένας από τους σύγχρονους κλασικούς συγγραφείς της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Η φήμη του εξαπλώνεται διαρκώς, και κάθε χρόνο διοργανώνονται διεθνή συνέδρια για τη ζωή και το έργο του και εκδίδονται σχετικές μονογραφίες.

