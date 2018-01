O Ed Far στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο!

Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου στη σκηνή του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου, ο δημιουργός Ed Far μαγεύει με τις πρωτότυπες συνθέσεις του και παρουσιάζει live το νέο του single «BAD (Bold and Dare) feat. Katalina», ένα latin influenced pop τραγούδι. Μας ταξιδεύει στα καλύτερα μουσικά μονοπάτια και μας «ανεβάζει»… Up Stage!

Τον Ed Far πλαισιώνουν οι Liquid Luck, το προσωπικό συγκρότημα του δημιουργού (αλλά και η παρέα του εδώ και 10 χρόνια), με το καλύτερο pop rock (και όχι μόνο) πρόγραμμά τους.

Οι Liquid Luck είναι

Ed Far: Bass, Lead Vocals

Katalina: Lead Vocals

Terry Farmakis: Guitars

Sokratis Angelakos: Drums

και το σύνολο συμπληρώνεται με εκπληκτικούς μουσικούς και φίλους

Zoe Mouratoglou: Lead Vocals

Michael Tampou, George Desyllas: Keys

Ώρα προσέλευσης: 22:00

Ώρα έναρξης: 22:30

Τιμές:

12 ευρώ με μπύρα ή κρασί στο bar

14 ευρώ με ποτό στο bar

40 φιάλη κρασί | 2 άτομα

80 φιάλη ποτό | 4 άτομα

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Άγγελος Σφακιανάκης

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο – Upstage, Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη, τηλ. 210 9315600

