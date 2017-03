«Ο Επιφανής Πολίτης» (El Ciudadano Ilustre / The Distinguished Citizen)

H One from the Heart παρουσιάζει τη νέα ταινία των Γκαστόν Ντουπρά και Μαριάνο Κον, Ο Επιφανής Πολίτης. Η ταινία από την Αργεντινή, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βενετίας όπου ο πρωταγωνιστής Όσκαρ Μαρτίνεζ (Ιστορίες για Αγρίους) κέρδισε το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας. Στη συνέχεια η ταινία προβλήθηκε ανάμεσα σε άλλα στα Φεστιβάλ του Μπουσάν, του Τόκυο, της Βαρσοβίας, της Αβάνας, του Βαγιαδολίδ όπου κέρδισε το Βραβείο Σεναρίου και 2ης Καλύτερης Ταινίας, ενώ κέρδισε και το Βραβείο Καλύτερης Λατινοαμερικάνικης Ταινίας στα Ισπανικά Βραβεία Goya. Η ταινία έκανε την ελληνική της πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης όπου κέρδισε το Βραβείο Κοινού, ενώ θα βγει στις αίθουσες στις 30 Μάρτιου.

Ο Αργεντίνος συγγραφέας Ντανιέλ Μαντοβάνι που ζει στην Ευρώπη εδώ και τριάντα χρόνια αγγίζει το αποκορύφωμα της καριέρας του κερδίζοντας το Νόμπελ Λογοτεχνίας αλλά περνά τη δική του κρίση, έμπνευσης και …ηλικίας. Τα πολυδιαβασμένα βιβλία του περιστρέφονται πάντα γύρω από τη ζωή στο Σάλας, το χωριό όπου γεννήθηκε και δεν έχει επισκεφθεί από τότε που ήταν νέος. Όλα θα αλλάξουν όταν δέχεται την πρόσκληση του δήμαρχου του Σάλας να επισκεφτεί τη γενέτειρά του προκειμένου να του απονεμηθεί μετάλλιο και να ανακηρυχτεί Επίτιμος Πολίτης. Ο Ντανιέλ αποφασίζει να κάνει το ταξίδι και οραματίζεται μια θριαμβευτική επιστροφή στον τόπο που γεννήθηκε, ένα ταξίδι για να ξαναβρεθεί με παλιούς φίλους και τοπία της νιότης του. Αλλά περισσότερο από όλα μια επιστροφή στην καρδιά της λογοτεχνίας του, στην πηγή της έμπνευσης του. Όταν φτάνει εκεί, ο Ντανιέλ θα διαπιστώσει σταδιακά ότι η σχέση του με τη γενέθλια γη και τους κατοίκους της δεν είναι ακριβώς αυτή που φαντάζεται. Η αρχική ζεστή υποδοχή της μικρής πόλης στον Επιφανή Πολίτη της θα εξαφανιστεί και παλιές αντιπαραθέσεις και μυστικά θα έρθουν στην επιφάνεια.

Σχόλια