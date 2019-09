«Ο φιλοξενούμενος»

19 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους

Η One from the Heart παρουσιάζει τη νέα ταινία του Ντούτσιο Κιαρίνι Ο Φιλοξενούμενος (L’Ospite/The Guest). Η ταινία, ξεκινώντας ως σχέδιο από το σημαντικό Torino Film Lab, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, σε μια εντυπωσιακή προβολή στην υπαίθρια Piazza Grande. Στη συνέχεια, συμμετείχε στο Φεστιβάλ του Τορίνο καθώς και στο Φεστιβάλ του Σικάγο.

Ο Ντούτσιο Κιαρίνι συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ανερχόμενες φωνές του σύγχρονου ιταλικού σινεμά, παρουσιάζοντας μια διαφορετική όψη της ιταλικής κοινωνίας από ότι μας έχει συνηθίσει η ιταλική κινηματογραφική παραγωγή. Η πρώτη του ταινία Φιμωμένος Έρωτας (Shortskin) είχε κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας στο πρόγραμμα για πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες Biennale College, αλλά και στο πρόγραμμα Generation του Φεστιβάλ Βερολίνου.

Ο Γκουίντο, αναπληρωτής καθηγητής λογοτεχνίας και επίδοξος συγγραφέας, σκεφτόταν ότι είχε μια προγραμματισμένη ζωή, μέχρι που ένα χειμωνιάτικο απόγευμα, ένα «ατύχημα» προκαλεί εξελίξεις στη σχέση του με την κοπέλα του Κιάρα. Λίγο πριν η Κιάρα πάρει το χάπι της επόμενης μέρας, ο Γκουίντο προτείνει να μην το πάρει τελικά και η Κιάρα του αποκαλύπτει τις αμφιβολίες της για τη σχέση τους. Αυτή είναι η αρχή της κρίσης στη σχέση τους καθώς ο Γκουίντο πακετάρει τα πράγματα του και φεύγει από το διαμέρισμα τους, αλλά για πού; Φιλοξενούμενος από τον έναν καναπέ στον άλλον, ο Γκουίντο σύντομα διαπιστώνει ότι μπορεί να γνωρίζει σε βάθος το έργο του Ιτάλο Καλβίνο, αλλά ελάχιστα για να ξεκινήσει ξανά τη ζωή του.

Η λογοτεχνία και η ποίηση αποτελούν βασικά σημεία αναφοράς στην ταινία και αξίζει να σημειώσουμε ότι σε μια χαρακτηριστική σκηνή ακούγεται το ποίημα «Βραδιάζει» του Ιταλο-Ζακυνθινού ποιητή Ούγκο Φόσκολο (1778-1827) τον οποίο θαύμαζε, μεταξύ άλλων, ο Διονύσιος Σολωμός.

Ο Ντούτσιο Κιαρίνι, φέρνοντας στο μυαλό το σινεμά του Γούντι Άλεν, με αφετηρία το τέλος μιας μακρόχρονης σχέσης δημιουργεί μια μελαγχολική όσο και κωμική σπουδή πάνω στην καθυστερημένη ενηλικίωση μιας υπερ-προστατευμένης γενιάς σαραντάρηδων που μπορεί να διέπρεψε στα πανεπιστήμια ή στην έρευνα, αλλά μοιάζει ανίκανη να σταδιοδρομήσει στην αληθινή ζωή, ερχόμενη αναπόδραστα αντιμέτωπη με την ματαίωση, τη σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία και την πολύπλοκη πραγματικότητα και βέβαια το πέρασμα του χρόνου.

