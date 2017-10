Ο George Saunders νικητής του The Man Booker Prize 2017!

Ο Αμερικανός συγγραφέας George Saunders είναι ο φετινός μεγάλος νικητής του The Man Booker Prize, το σημαντικότερο λογοτεχνικό βραβείο της αγγλόφωνης λογοτεχνίας , για το μυθιστόρημά του Λήθη και Λίνκολν (Lincoln in the Bardo).

Το βιβλίο κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Ίκαρος στις 2 Οκτωβρίου, σε μετάφραση του Γιώργου-Ίκαρου Μπαμπασάκη. Το Λήθη και Λίνκολν αποτελεί το πρώτο μυθιστόρημα του διεθνούς καθιερωμένου διηγηματογράφου, και εξιστορεί την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Αβραάμ Λίνκολν στο κοιμητήριο όπου κηδεύτηκε ο εντεκάχρονος γιος του, Γουίλι. Εκείνο το βράδυ, ο Αβραάμ Λίνκολν φθάνει μόνος στο νεκροταφείο, θέλοντας να περάσει χρόνο με το άψυχο σώμα του γιου του. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα φαντάσματα αυτών που έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή και αυτών που έχουν πεθάνει, από καιρό, συνυπάρχουν· μια μνημειώδης μάχη πραγματοποιείται για την ψυχή του μικρού Γουίλι. Με έναυσμα αυτό το ιστορικό γεγονός, o George Saunders, αφηγείται μια αξέχαστη καλειδοσκοπική ιστορία για την οικογενειακή αγάπη, την απώλεια, αλλά και τις δυνάμεις του καλού και του κακού. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο Γκίλντχολ του Λονδίνου χθες, Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017. Η Lola Young, πρόεδρος της επιτροπής, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η μορφή και το ύφος αυτού του εντελώς πρωτότυπου μυθιστορήματος αποκαλύπτει μια πνευματώδη και έντονα συγκινητική αφήγηση. Η ιστορία με τις στοιχειωμένες ψυχές στη μεταθανάτια ζωή του νεαρού γιου του Αβραάμ Λίνκολν, δημιουργεί με τρόπο παράδοξο μια ζωντανή ανάμνηση των χαρακτήρων που κατοικούν στον άλλον κόσμο. Το Λήθη και Λίνκολν, έχει τις ρίζες του στην Ιστορία, παίζει με αυτή και διερευνά το νόημα και την εμπειρία της ενσυναίσθησης». Ο George Saunders έχει γράψει εφτά βιβλία, ανάμεσα στα οποία οι συλλογές διηγημάτων Tenth of December και Pastoralia. Έχει υπάρξει υπότροφος του Ιδρύματος Lannan, της Αμερικανικής Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών, και του Ιδρύματος Guggenheim. Το 2006 τιμήθηκε με την Υποτροφία MacArthur. Το 2013 του απονεμήθηκε το Βραβείο Διηγήματος PEN/Malamoud ενώ συμπεριλήφθηκε στον Κατάλογο των Times με τους εκατό πιο σημαντικούς ανθρώπους στον κόσμο. Διδάσκει στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής στο Πανεπιστήμιο Σύρακιουζ. Από τις Eκδόσεις Ίκαρος κυκλοφορούν ακόμη τα βιβλία του Δεκάτη Δεκεμβρίου (2015) και Με τα συγχαρητήριά μου- Σκέψεις για την καλοσύνη (2015) σε μετάφραση Γ. Ι. Μπαμπασάκη.

