«Ο Υποψήφιος» (The Front Runner)

6 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood

Μετά τα βραβευμένα με Όσκαρ “Juno” και “Up In The Air”, o Jason Reitman επιστρέφει με μία φιλόδοξη και συναρπαστική ταινία που καταγράφει την πραγματική ιστορία της ανόδου και της πτώσης του Αμερικανού, χαρισματικού πολιτικού, Gary Hart. Πρωταγωνιστεί ο Hugh Jackman (Les Miserables), πλαισιωμένος από ένα δυναμικό καστ που περιλαμβάνει τους Vera Farmiga (The Departed) και J.K. Simmons (Whiplash).

Η συναρπαστική και επίκαιρη ιστορία βασίζεται σε βιβλίο του Matt Bai, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο. Χάρη στον καταιγιστικό ρυθμό της, τους έξυπνους διαλόγους, το χιούμορ και τις εξαιρετικές της ερμηνείες, η ταινία όχι μόνο καταγράφει το παρασκήνιο ενός σκανδάλου, αλλά φωτίζει τη συγκυρία που άλλαξε τη σχέση πολιτικής και δημοσιογραφίας για πάντα. Οι αντιδράσεις του τότε, έχουν επιπτώσεις μέχρι σήμερα.

Η ταινία παρακολουθεί την άνοδο και την πτώση του χαρισματικού Γερουσιαστή Gary Hart, που το 1987 είχε κερδίσει τις εντυπώσεις των νεαρών ψηφοφόρων και είχε θεωρηθεί ο αδιαμφισβήτητος υποψήφιος των Δημοκρατικών για το προεδρικό χρίσμα, όταν η καμπάνια του πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας της αποκάλυψης μιας εξωσυζυγικής του σχέσης. Ο κίτρινος τύπος άρχισε να αλλοιώνει την πολιτική δημοσιογραφία για πρώτη φορά και ο Γερουσιαστής Hart υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την προεδρική κούρσα. Τα γεγονότα εκείνης της περιόδου άφησαν το σημάδι τους στην αμερικανική και διεθνή πολιτική σκηνή.

Σκηνοθεσία: Jason Reitman

Σενάριο bασισμένο στο βιβλίο “All the Truth is Out” του Matt Bai: Matt Bai, Jay Carson, Jason Reitman, Chris Coy, Alex Karpovsky

Παίζουν: Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons, Alfred Molina, Molly Ephraim, Alex Karpovsky ,Josh Brener, Tommy Dewey,

Μουσική: Rob Simonsen

Διάρκεια: 113’

