Ο Leon of Athens επιστρέφει στην σκηνή του six d.o.g.s για μια μοναδική συναυλία!

Λίγο πριν ολοκληρώσει το νέο του πολυαναμενόμενο δίσκο ‘Xenos’, που θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2018 από τη Minos EMI σε παραγωγή του David Kosten (Bat for Lashes, Marina & the Diamonds), ο Leon of Athens και η μπάντα του μας δίνουν την ευκαιρία να πάρουμε μια γεύση από όλα τα νέα του κομμάτια ( από τα οποία έχει ήδη ξεχωρίσει το ‘Aeroplane’), παλαιότερες επιτυχίες του καθώς και διασκευές τραγουδιών αγαπημένων καλλιτεχνών της ελληνικής και παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Η γνωριμία μας με τον Leon έγινε με τον πρώτο, προσωπικό του δίσκο Futrue (2010). Το ταλέντο του στην τέχνη της τραγουδοποιίας ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή. Με τον δεύτερο δίσκο του “Global” και έχοντας διανύσει μια περίοδο ωρίμανσης και επαναπροσδιορισμού του ήχου του, ο Leon κατάφερε να αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από μεγάλα διεθνή μέσα όπως ο Guardian, οι New York Times και το BBC και να πραγματοποιήσει περιοδείες σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Λονδίνο και το Βερολίνο ενώ συνεργάστηκε με τον Γιώργο Λάνθιμο για το video clip του ‘Baby Asteroid’ και την ομάδα χωρού Rootlessroot για το “Lifeline”. Αυτήν τη στιγμή, ο Leon βρίσκεται στο στάδιο των ηχογραφήσεων του νέο του δίσκου ‘Xenos’ ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2018 από την Μinos EMI. H μόνιμη βάση του Leon τα τελευταία χρόνια είναι το Λονδίνο.

Την συναυλία ανοίγουν οι Gandi με indie folk και post-rock αναφορές.

Τον Απρίλη του 2013 ο Σπύρος Σπυράκος , ο Γιώργος Βουτσινάς, ο Torsten Tilmans, ο Οδυσσέας Μανιδάκης και ο Θοδωρής Μπογδάνος σχηματίζουν τους Gandi.

Σταδιακά διαμορφώνουν τον ήχο τους με indie folk και post-rock αναφορές. Ο χρόνος και η μνήμη, καθώς και ο αντίκτυπος που αυτές έχουν στον έρωτα και την εξάρτηση, είναι το αντικείμενο του πρώτου album των Gandi, με τίτλο «Time and Youth». Οκτώ τραγούδια με έντονη indie folk αισθητική, όπου post-rock ξεσπάσματα και ηλεκτρονικοί πειραματισμοί διαδέχονται pop μελωδίες συνθέτοντας ένα δυναμικό, ώριμο και ολοκληρωμένο ντεμπούτο.

Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017

Opening Act: Gandi

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση 5€ / Ταμείο 8€

Ώρα έναρξης: 21.00

six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, τηλ. 210 3210510