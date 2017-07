«Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Σύγκρουση» (War for the Planet of the Apes)

L13 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την ODEON (& σε 3D)

Μία επική μάχη μεταξύ Πιθήκων και ανθρωπότητας, που θα κρίνει τα πάντα στον πλανήτη, στην τρίτη ταινία του υπέρ-επιτυχημένου franchise, δια χειρός Ματ Ριβς.

Στο «Ο Πλανήτης Των Πιθήκων: Η Σύγκρουση», τρίτο κεφάλαιο της εξαιρετικά επιτυχημένης blockbuster σειράς ταινιών, o Σίζαρ και οι πίθηκοι μπλέκονται σε μία φονική μάχη, με ένα στρατό ανθρώπων υπό την ηγεσία ενός αδίστακτου συνταγματάρχη. Μετά τις ανυπολόγιστες απώλειες των πιθήκων, ο Σίζαρ παλεύει με τα πιο σκοτεινά του ένστικτα και ξεκινά μία προσωπική αναζήτηση ώστε να εκδικηθεί για το είδος του. Όταν το ταξίδι του τους φέρει αντιμέτωπους πρόσωπο με πρόσωπο, ο Σίζαρ και ο συνταγματάρχης θα αναμετρηθούν σε μία επική μάχη που θα κρίνει τη μοίρα των δύο ειδών, αλλά και του μέλλοντος του πλανήτη.

Σκηνοθεσία: Ματ Ριβς

Σενάριο: Ματ Ριβς, Μαρκ Μπομπακ

Παίζουν: Άντι Σέρκις, Γούντι Χάρελσον, Τζούντι Γκριρ, Αμάια Μίλερ, Στιβ Ζαν, Τάι Όλσον

Διάρκεια 142′

