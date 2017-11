Ο Stuart Neville στην Αθήνα!

«Ο τύπος ξέρει να γράφει» έχει δηλώσει ο James Ellroy για τον Ιρλανδό Stuart Neville ο οποίος σε λίγες μέρες θα βρεθεί για μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα, καλεσμένος των PUBLIC και των εκδόσεων ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017, οι φανατικοί αναγνώστες της αστυνομικής λογοτεχνίας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον Stuart Neville, ένα από τα δυνατότερα χαρτιά στο είδος, στο Public Café Συντάγματος (Καραγεώργη Σερβίας 1), στις 9 το βράδυ.

Στην εκδήλωση, που διοργανώνεται από τα PUBLIC, τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ και την Ελληνική Λέσχη Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας, με τον Stuart Neville θα συνομιλήσουν η συγγραφέας-μεταφράστρια Χίλντα Παπαδημητρίου και η συγγραφέας και μεταφράστρια των βιβλίων του Βάσια Τζανακάρη.

O Stuart Neville (Στιούαρτ Νέβιλ) γεννήθηκε το 1972 στο Αρμά της Βόρειας Ιρλανδίας. Σπούδασε στο Μπέλφαστ και ζει λίγο έξω από αυτό. Αναδείχθηκε σε μπεστσελερίστα συγγραφέα με το πρώτο του βιβλίο Τα φαντάσματα του Μπέλφαστ (Μεταίχμιο, 2010), για το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο των Los Angeles Times και με το Grand Prix Καλύτερου Ξένου Αστυνομικού Μυθιστορήματος στη Γαλλία. Έχοντας εργαστεί κατά καιρούς ως μουσικός, καθηγητής, πωλητής, ενώ ήταν και συνιδιοκτήτης μιας εταιρείας ​multimedia design στη Βόρεια Ιρλανδία, τάραξε τα νερά της αστυνομικής λογοτεχνίας δημοσιεύοντας ένα απόσπασμα από το ανέκδοτο τότε μυθιστόρημά του στο ​​online περιοδικό ​​Thuglit. Ο θρυλικός λογοτεχνικός ατζέντης Νατ Σόμπελ τον εντόπισε και λίγο καιρό αργότερα το μυθιστόρημα εκδόθηκε. Έκτοτε έχει εκδώσει έξι ακόμα πολύ επιτυχημένα μυθιστορήματα. Τα πέντε από αυτά ήταν υποψήφια για τον τίτλο Theakstons Old Peculier Crime Novel of the Year, ενώ το βιβλίο του Ratlines ήταν στη βραχεία λίστα για το CWA Ian Fleming Steel Dagger. Έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες σε όλο τον κόσμο.

Ο τόπος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα βιβλία του, όπως συμβαίνει, άλλωστε, συχνά στα αστυνομικά μυθιστορήματα. Για τον Νέβιλ, η Βόρεια Ιρλανδία, και ιδίως το Μπέλφαστ, παίζουν καθοριστικό ρόλο στο έργο του. Το πολιτικό και ιστορικό πλαίσιο (σύγκρουση καθολικών και προτεσταντών, εθνικιστών-ενωτικών τη δεκαετία του ’60 και του ’70) στο οποίο μεγάλωσε ο Στιούαρτ Νέβιλ ήταν αδύνατον να μην επηρεάσει τα γραπτά του, και περισσότερο τα πρώτα του βιβλία. Οι ιστορίες του Νέβιλ έχουν γερά θεμέλια: εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πλοκή, καλοδουλεμένη ιστορία, στιβαρούς ήρωες, πολιτικό-ιστορικό φόντο.

Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο το πιο πρόσφατο βιβλίο του έχει τίτλο Πέπλο σιωπής, ενώ επίσης κυκλοφορούν τα βιβλία: Τα φαντάσματα του Μπέλφαστ, Συνωμοσία της φωτιάς, Κλεμμένες ψυχές.

Μέσα στο 2018 πρόκειται να κυκλοφορήσει στα ελληνικά το νέο βιβλίο του Stuart Neville με το ψευδώνυμο Heylen Beck. Ο τίτλος του είναι Here and gone και έχει για πρωταγωνίστρια μία γυναίκα που προσπαθεί να σώσει τα παιδιά της από τις διεφθαρμένες Αρχές.

