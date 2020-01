«Ο θάνατος του 007»

του Anthony Horowitz από τις εκδόσεις Διόπτρα

Ένας κατάσκοπος είναι νεκρός. Ένας θρύλος γεννιέται.

Ένας Βρετανός πράκτορας επιπλέει στα νερά της Γαλλικής Ριβιέρας, δολοφονημένος από άγνωστο χέρι.

Αποφασισμένος να ξεσκεπάσει την αλήθεια, ο Τζέιμς Μποντ μπαίνει σε έναν κόσμο γρήγορων αυτοκινήτων, διά­σημων καζίνο και πολυτελών γιοτ. Όμως, κάτω από τη χλιδή κρύβονται σκιές και σύντομα θα έρθει αντιμέτωπος με ένα επικίνδυνο δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος.

Είναι η ώρα για τον Μποντ να κερδίσει την άδεια να σκοτώνει. Πρέπει να βρει τους ενόχους και να ξεδιπλώσει το καταστροφικό τους σχέδιο πριν γίνει ο ίδιος το επόμενό τους θύμα…

Σε αυτό το βιβλίο-προπομπό του πρώτου βιβλίου με ήρωα τον Τζέιμς Μποντ, ο Anthony Horowitz κατορθώνει να αποδώσει φόρο τιμής στον μεγαλύτερο συγγραφέα κατασκοπικών μυθιστορημάτων, δημιουργώντας μια απολαυστική περιπέτεια που θα μπορούσε να έχει γράψει ο ίδιος ο Ian Fleming!

H κομψή Ριβιέρα της δεκαετίας του ’50, ειδυλλιακό τοπίο για τους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεπεράσουν τη φρίκη του πρόσφατου πολέμου, αλλά κι η σκοτεινή πλευρά της ανελέητης «μεγάλης εγκληματικότητας» σε απόσταση αναπνοής.

Με υλικό από ένα προσχέδιο του Ian Fleming για μια αμερικανική τηλεοπτική σειρά που δεν γυρίστηκε ποτέ, o Anthony Horowitz φτιάχνει ένα γλαφυρό, κινηματογραφικό, γεμάτο ανατροπές έργο, που μένει απόλυτα πιστό στο ύφος του μεγάλου συγγραφέα.

Μεταφραστής: Χριστιάννα Σακελλαροπούλου

Επιμελητής: Σταυρούλα Αλεξανδροπούλου

ISBN: 978-960-605-816-5

Σελίδες: 352

Ο Anthony Horowitz έχει γράψει περισσότερα από σαράντα βιβλία, και είναι συγγραφέας και δημιουργός της βραβευμένης αστυνομικής σειράς Foyle’s War, Midsomer Murders και της πιο πρόσφατης Collision, ανάμεσα στις άλλες τηλεοπτικές δουλειές του. Το 2011, το ίδρυμα Arthur Conan Doyle ανέθεσε στον συγγραφέα να γράψει τα μυθιστορήματα The House of Silk (2011) και Moriarty (2014), με ήρωα τον Σέρλοκ Χολμς, τα οποία έγιναν best sellers. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορούν τα μυθιστορήματα Οι Φόνοι της Κίσσας και Η Λέξη είναι Φόνος.

