«Ο Βαλέριαν και η Πόλη με τους Χίλιους Πλανήτες» (Valerian and the City of a Thousand Planets & 3D)

31 Αυγούστου στους κινηματογράφους από την Odeon (και σε 3D)

Χίλιοι πλανήτες, μία αποστολή: να τους σώσουν όλους! “O Βαλέριαν και η Πόλη με τους Χίλιους Πλανήτες” είναι η φουτουριστική μυθολογία που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο είδος από μόνη της. O θρυλικός σκηνοθέτης των «Leon», «Το Πέμπτο Στοιχείο» και «Lucy», Λικ Μπεσόν, σπάει τα μέχρι τώρα όρια των sci-fi φιλμ και απογειώνει τη νέα του ταινία σε άλλους γαλαξίες.

Στον 28ο αιώνα, ο Βαλέριαν (Ντέιν Ντε Χάαν) και η Λόρελιν (Κάρα Ντελεβίν) είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της τάξης στις περιοχές που κατοικούνται από ανθρώπινα όντα. Ακολουθώντας τις εντολές του Κυβερνήτη (Κλάιβ Όουεν), οι δύο νέοι ξεκινούν για μία αποστολή στην εκπληκτική πόλη Άλφα – μία αναπτυσσόμενη Μητρόπολη, όπου οι φυλές από ολόκληρο το σύμπαν μοιράζονται γνώσεις, ευφυΐα και πολιτισμούς. Υπάρχει ένα μυστήριο στο κέντρο της Άλφα, μία σκοτεινή δύναμη, η οποία απειλεί την ειρηνική συμβίωση της Πόλης των Χιλίων Πλανητών, και ο Βαλέριαν με τη Λόρελιν πρέπει να αγωνιστούν προκειμένου να εντοπίσουν την απειλή και να προστατεύσουν, όχι μόνο την Άλφα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Θα καταφέρουν, άραγε, να διατηρήσουν την ειρήνη στους πλανήτες και να διαχειριστούν τη μεταξύ τους σχέση;

Η ταινία είναι βασισμένη στο πρωτοποριακό graphic novel των Πιέρ Κριστέν και Ζαν- Κλοντ Μεζιέρ, «Βαλέριαν και Λόρελιν».

Σκηνοθεσία/ Σενάριο: Λικ Μπεσόν

Παίζουν: Ντέιν Ντε Χάαν, Κάρα Ντελεβίν, Ίθαν Χοκ, Κλάιβ Όουεν, Τζον Γκούντμαν (φωνή), Κρις Γου, Ριάνα, Χέρμπι Χάνκοκ, Ράντγερ Χάουερ, Ματιέ Κασοβίτς

Μουσική: Αλεξάντερ Ντεσπλά

Διάρκεια: 137’

