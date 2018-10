Ο Zbigniew Preisner στο Μέγαρο Μουσικής!

Ο σπουδαίος συνθέτης Ζμπίκνιου Πράισνερ έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει στις 3 και στις 4 Νοεμβρίου δύο εφ’ όλης της ύλης συναυλίες, στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο συνθέτης των ταινιών του Κριστόφ Κισλόφσκι Μπλε, Κόκκινη, Λευκή ταινία, Η διπλή ζωή της Βερόνικα, Δεκάλογος κ.α. έρχεται στην Αθήνα για να μας θυμίσει ότι η αληθινή μουσική αναβλύζει αγάπη, αναβλύζει με την μόνη δύναμη που μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους και τους λαούς..

Οι συναυλίες αυτές θα περιέχουν όλες τις διάσημες μελωδίες από τις ταινίες που αγαπήσαμε, καθώς και αποσπάσματα από την συνεργασία του με την διεθνούς φήμης τραγουδίστρια Λίζα Γκέραρντ των Dead Can Dance. Η μυσταγωγική ατμόσφαιρα, η αψεγάδιαστη αισθητική και η μοναδική φωνή της Λίζα Γκέραρντ έρχεται να μας συστήσει ερμηνείες από τα soundtracks ταινιών “ Lies We Tell” και “ Valley of Shadows” ( το οποίο έχει προταθεί και για το 2018 World soundtrack Public Choice Awards), όπως και απόσπασμα από το έργο που έχει τίτλο «Ημερολόγια Ελπίδας»-βασισμένο στα ημερολόγια και τα ποιήματα των παιδιών θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Συμμετέχουν: Lisa Gerrard, Μαρία Φαραντούρη, Edyta Krzemien Σοπράνο, Konrad Mastylo πιάνο, Zbigniew Paleta βιολί

Νέα Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Μεικτή Χορωδία «Νίκος Αστρινίδης»

Σάββατο 3 Και Κυριακή 4 Νοεμβρίου 20.30

Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Τιμές Εισιτηρίων:

Ε ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ: 28 ΕΥΡΩ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ, 65+ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ: 22 ΕΥΡΩ

Δ Ζώνη: Κανονικό 36 Ευρώ

Γ Ζώνη: Κανονικό 44 Ευρώ

Β Ζώνη: Κανονικό 54 Ευρώ

Α Ζώνη: Κανονικό 64 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη : Κανονικό 80 ευρώ

Ισχύουν Ειδικές Τιμές Για Ομαδικά Εισιτήρια – Πληροφορίες: 210 7282367

Σχόλια