Το Εργαστήριο για τα Αστικά Κοινά παρουσιάζει την προβολή της βραβευμένης ταινίας «Out on the Street» (2015) στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στις 02 Οκτωβρίου 2018, στις 20:00, παρουσία των καλλιτεχνών και κινηματογραφιστών Jasmina Metwaly και Philip Rizk.

Στο πλαίσιο της προβολής, το Εργαστήριο για τα Αστικά Κοινά διοργανώνει την Τετάρτη 03 Οκτωβρίου ένα εργαστήριο με τους δημιουργούς στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ο συνδυασμός δημοσίωνπροβολών και ακόλουθων εργαστηρίων αποτελεί μέρος της απόπειρας του Εργαστηρίου να διερευνήσει σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές όπου παράγονται και σχολιάζουν τη σύγκλιση μεταξύ τέχνης και κοινωνικής έρευνας

Το «Out on the Street» είναι μια ταινία για μια ομάδα εργατών από την Helwan, μία από τις γειτονιές της εργατικής τάξης της Αιγύπτου. Στην ταινία, εννέα άντρες συμμετέχουν σε ένα εργαστήριουποκριτικής. Μέσα από τις πρόβες, αναδύονται ιστορίες εργασιακής αδικίας, αστυνομικής βίας, δικαστηρίων που κατασκευάζουν εγκληματικές κατηγορίες και αμέτρητες ιστορίες διαφθοράς και εκμετάλλευσης από τους εργοδότες τους. Σε ένα στούντιο στον τελευταίο όροφο με θέα την καρδιά του Καΐρου, ένας χώρος μεταξύ γεγονότων και μυθοπλασίας, οι συμμετέχοντες κινούνται “μέσα και έξω” από τους χαρακτήρες τους, καθώς διαμορφώνουν την επιτελεστικότητα που καθορίζει την καθημερινότητα τους. Η ταινία «Out on the Street» πλέκει σκηνές από το εργαστήριο υποκριτικής, μυθοπλαστικές δράσεις και πλάνα κινηματογραφημένα με το κινητό ενός εργάτη, που προορίζονται ως αποδεικτικά στοιχεία για τα δικαστήρια ώστε να σταματήσουν την καταστροφή του χώρου εργασίας του. Αυτή η υβριδική προσέγγιση στοχεύει στην ενεργοποίηση ενός συλλογικού φαντασιακού, τοποθετώντας τους συμμετέχοντες και τους θεατές μέσα σε έναν ευρύτερο κοινωνικό αγώνα.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου το 2015 στο Forum Expanded ενώ την ίδια χρονιά παρουσιάστηκε στο Γερμανικό Περίπτερο στην Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας. επίσης προβλήθηκε στο FID Marseille ως επίσημη επιλογή του Ecrans􏰀Parallèles, στο MOMA (Νέα Υόρκη) στο πλαίσιο του Films from Here: Recent Views from the Arab World. Το 2015 απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους στο Φεστιβάλ Λατινοαραβικού Κινηματογράφου.

Στο πλαίσιο της προβολής, το Εργαστήριο για τα Αστικά Κοινά διοργανώνει την Τετάρτη 03 Οκτωβρίου ένα εργαστήριο με τε την Jasmina Metwaly και τον Philip Rizk. Για περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο και τον τρόπο συμμετοχής, επισκεφτείτε μας στο luc-athens.org.

Με καταγωγή από την Αίγυπτο και την Πολωνία, η Jasmina Metwaly είναι καλλιτέχνης και σκηνοθέτης με έδρα το Κάιρο και το Βερολίνο και ιδρυτικό μέλος της κολεκτίβας Mosireen. Με εμφανείς επιρροές από την περφόρμανς και το θέατρο, η κινηματογραφική πρακτική της Metwaly αντλεί από διαδικασίες κοινωνικής έρευνας και επιχειρεί τη δημιουργία «εντάσεων» μεταξύ συμμετεχόντων και θεατών. Το έργο της έχει προβληθεί σε διεθνείς χώρους τέχνης και φεστιβάλ. Οιπρόσφατες ταινίες περιλαμβάνουν: We Are Not Worried in the Least, 2018; From Behind of the Monument, 2013; και Out on the Street,το 2015 που σκηνοθέτησε μαζί με τον Philip Rizk.

Ο Philip Rizk είναι σκηνοθέτης και συγγραφέας με έδρα το Κάιρο της Αιγύπτου. Η πρώτη του ταινία, το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «This Palestine Life» (2009) έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές ΦεστιβάλΚινηματογράφου του Λονδίνου. Το 2010 ολοκλήρωσε τη σειρά ταινιών μικρού μήκους Sturm, με θέμα ετα αγροτικά και βιομηχανικά ερείπια της Αιγύπτου. Με τη Jasmina Metwaly σκηνοθέτησε την ταινία μεγάλου μήκους «Out on the Street», που έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ του Βερολίνου το 2015. Είναι μέλος της κολλεκτίβας Mosireen.

Κινηματογράφηση και Σκηνοθεσία: JasminaMetwaly και Philip Rizk

Παραγωγή: Mostafa Youssef

Σχεδιασμός ήχου: Max Schneider

Μοντάζ: Louly Seif

Παίζουν: Ahmed El Rubaa, Ahmed El Nubi, AlyGharieb, Hassan Gharieb, Khalaf Ibrahim,Mahmoud Afify, Mohamed Mahmoud, SaeedRamadan, Sabry Hakiem

Με την υποστήριξη των AFAC – The Arab Fund for Arts and Culture, Crossroads Program, Doha Film Institute και Rotana.

Η ταινία αναπτύχθηκε στο Cinefondation L’Atelier, Cannes Film Festival το 2013 και στοDubai Film Market το 2012.

Ώρα έναρξης: 20:00

Διάρκεια: 73 λεπτά

Τιμή εισόδου: 5 ευρώ

Γλώσσα: Αραβικά

Υπότιτλοι: Αγγλικά και Ελληνικά

Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου,

Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τους σκηνοθέτες στα Αγγλικά.

